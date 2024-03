Michelle Hunziker, arriva l’indiscrezione che gela i fan: è tutto finito

Michelle Hunziker, arriva l’indiscrezione che gela i fan della famosa conduttrice della televisione: adesso è davvero tutto finito

Michelle Hunziker è, senza ombra di dubbio, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Di lei sappiamo tante cose che riguardano la sua vita pubblica, ma anche quella privata è stata per molto tempo sotto ai riflettori. Infatti non dimentichiamo che tanti anni fa si è ritrovata a diventare conosciuta in tutto il Paese per via della sua storia d’amore con il famoso cantante Eros Ramazzotti.

I due hanno fatto sognare davvero milioni di persone con il loro amore: lei era una ragazza semplicissima con i poster di Eros nella sua camera, mentre lui era appunto il suo idolo che lei mai avrebbe creduto di riuscire a conquistare. Invece con lui ha condiviso davvero di tutto, come un matrimonio e soprattutto l’arrivo di una bambina, Aurora, che oggi è una donna adulta che ha regalato ad entrambi la gioia di diventare nonni.

Michelle Hunziker, arriva l’indiscrezione: è finita la sua storia d’amore con Carollo

Purtroppo, però, il matrimonio tra Eros e Michelle non è stato destinato a durare. Per il dispiacere dei loro numerosi fans, si sono ritrovati a lasciarsi troppo presto e a mettere un punto così al loro matrimonio. Negli anni a seguire Michelle ha avuto una storia altrettanto importante con Tomaso Trussardi, che ha scelto di avere accanto per anni e con cui ha avuto altre due meravigliose figlie. Sembravano davvero innamoratissimi, invece anche la loro storia è finita pochi anni fa, e così i due si sono ritrovati a ricominciare tutto daccapo.

Oramai era un anno però che Michelle faceva coppia fissa con Alessandro Carollo, famoso fisioterapista e osteopatia romano molto conosciuto tra i personaggi famosi. I due sembravano andare davvero molto d’accordo, lui aveva esternato sui social dei sentimenti davvero molto forti e sembravano destinati a stare insieme molto tempo. Invece così non è stato, infatti i due si sono lasciati e sembra per sempre.

Pare che a causare la rottura tra i due sia stata la distanza: Carollo infatti lavora e vive a Roma, mentre Michelle da tanti anni vive a Milano con le sue figlie. A dare la notizia della loro rottura non sono stati i due diretti interessati ma il settimanale Chi Magazine, che nell’ultimo numero che è stato pubblicato in edicola, ha annunciato il loro addio definitivo. I due non hanno smentito tale dichiarazione e questo prova che anche stavolta Alfonso Signorini ci abbia visto giusto.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che, ad intervenire su questa faccenda, sarebbe stato il suo ex Tomaso che ha scritto sui social: “Tre benefici di tenere la bocca chiusa“. In molti ritengono che questa sia stata una frecciatina diretta proprio alla sua ex compagna, considerato che già nelle settimane precedenti aveva chiesto a Michelle di essere più riservata sulla sua relazione, dal momento in cui ci sono di mezzo due bambine. Insomma, da quello che sta trapelando, pare proprio che i due non si siano affatto lasciati in buoni rapporti come avrebbero voluto fare al principio.