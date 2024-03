Memo Remigi, chi lo ha difeso dopo l’accaduto è insospettabile: spunta fuori solo ora il suo nome

Memo Remigi torna in Rai dopo quanto accaduto e spiffera tutto: emerso il nome del personaggio tv che lo ha aiutato in questa situazione complicata.

Un gesto che gli è costato caro, tanto da ricevere l’espulsione dall’azienda: Memo Remigi fa ritorno in Rai con il capo cosparso di cenere. Un periodo molto difficile per il cantante, che si è trovato completamente solo, abbandonato da tutti, ma ancora supportato dal suo affezionatissimo pubblico. Infatti, benché ci fossero state critiche all’epoca, oggi numerosi utenti sul web sono pronti a rinnovare nei suoi confronti profondo affetto. Qualcuno, inoltre, avrebbe così esclamato: “Bentornato in tv, non meritavi di essere escluso” costituendo così l’opinione comune.

Ebbene, attraverso un’intervista, l’artista ha chiesto scusa e svelato la verità, confessando specialmente il nome di colui che lo ha aiutato davvero. D’altronde, dinanzi a determinati comportamenti nella società attuale, anche solamente il più piccolo cenno di tale natura è ritenuto imperdonabile. A questo proposito, anche la parte lesa è tornata a pronunciarsi sull’argomento, considerando la sua presenza in tv a dir poco inqualificabile. Le tensioni ancora non si placano, anzi vengono acutizzate da nuove dichiarazioni.

Memo Remigi torna in tv: spunta il nome di chi lo ha aiutato dopo il misfatto

Si compia un passo indietro, rammentando l’antecedente. Tra gli ospiti fissi della trasmissione Oggi è un Altro Giorno, condotta da Serena Bortone, Memo Remigi, sovente al pianoforte esibendosi con altrettanti personaggi. A ottobre 2022 risale il momento topico che ha scatenato il putiferio: quest’ultimo si è reso protagonista di uno spiacevole episodio ai danni dell’ex Gazosa Jessica Morlacchi, lanciandosi in presunte nonché sgradite avances. Si è parlato di molestie e, perciò, è stato subito allontanato.

Un ‘processo mediatico’, sostenuto dalla medesima conduttrice, che in quel caso così ha annunciato in diretta: “Non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo“. Ebbene, il 2 febbraio 2024 Memo Remigi è stato ospite a BellaMà da Pierluigi Diaco, raccontando alcuni retroscena inerenti l’accaduto.

Tuttora amareggiato dall’atteggiamento assunto da parte dell’ex padrona di casa, ritenuto privo di umanità, ha così esordito: “Ci tenevo a ribadire le mie scuse all’azienda e al pubblico perché sono convinto che nella vita tutti sbagliamo“. Lo ha definito un gesto incosciente e ancor prima ‘goliardico’, aggiungendo: “Maurizio Costanzo mi disse una frase che mi ha molto colpito e ricorderò per sempre ‘Memo, guarda che nella vita quando uno sbaglia non va condannato ma aiutato‘” risollevandogli lo spirito in quei terribili frangenti.

Infine, ha ribadito: “È fondamentale non mancare di rispetto ad una donna. Sono il primo a portare avanti questo principio fondamentale“. Dinanzi a tali dichiarazioni, è stata proprio Jessica a intervenire sui social commentando la sua apparizione in tv: “Chiede scusa all’azienda, al pubblico ma non a me. Mah” suscitando, a sua volta, la replica del diretto interessato: “Le scuse alla Morlacchi già fatte. Quante altre volte devo farlo?“.