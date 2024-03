Max Pezzali, altro che musica: oggi il suo ‘destino’ è solo questo

C’è grande attesa per un nuovo progetto riguardante Max Pezzali: oggi è solo questo il destino del noto cantautore, ecco di cosa si tratta.

Alcuni personaggi non hanno bisogno di presentazioni, basta semplicemente nominarli. A questa categoria, di certo, appartiene anche Max Pezzali, un uomo che è stato in grado di segnare per sempre la storia della musica italiana. E ci è riuscito principalmente grazie alla sua semplicità, un dettaglio che lo ha sempre contraddistinto sin dagli inizi della carriera.

Pezzali, che lo scorso 14 novembre ha raggiunto la soglia dei 56 anni di età, è ancora amatissimo oggi da milioni e milioni di italiani, compresi i giovani. Abbiamo a che fare, infatti, con un artista generazionale, il quale va oltre ai limiti dettati dal tempo.

L’ex frontman degli 883 ha realizzato numerosi singoli di successo, che tutt’ora vengono canticchiati da tantissime persone. Non esiste una formula vincente che può aiutare chi decide di produrre, esiste soltanto il talento e Max ne ha da vendere. Anche se all’epoca, quando praticamente nessuno sapeva chi fosse, il cantautore di Pavia ricevette più di una porta in faccia.

Nulla di cui stupirsi: molti dei più grandi nomi della musica italiana (Vasco Rossi, per citarne uno) furono costretti a faticare parecchio prima di ottenere fiducia da una casa discografica e il successivo consenso popolare. Nell’attuale era dei social, lo scenario è cambiato radicalmente, forse pure per questa ragione l’attività musicale di Max Pezzali è di gran lunga meno intensa rispetto al passato.

Max Pezzali, cresce l’attesa dei fan: il nuovo progetto dell’artista

Nonostante ciò, è ormai pronto ad approdare su Sky un progetto riguardante l’artista lombardo e non solo. Il noto emittente satellitare, entrando più nello specifico, si era convinto a dar vita ad una serie tv che raccontasse l’affascinante storia degli 883 e diversi mesi fa sono iniziate ufficialmente le riprese.

Al centro di tutto ci sono la musica, la provincia, le illusioni e una grande amicizia, quella tra Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati rispettivamente dagli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Il titolo della serie è Hanno ucciso l’uomo ragno – la vera storia degli 883, firmata da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Le riprese sono cominciate in quel di Pavia e, in seguito, la lavorazione è proseguita a Roma fino a dicembre.

La regia è stata affidata a Francesco Ebbasta e Alice Filippi. Inoltre, nel cast troviamo anche Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto), Edoardo Ferrario (Pierpaolo) e Livio Remuzzi (Dj Albertino). L’uscita è prevista per quest’anno e a confermarla in via ufficiale sui social, ci ha pensato la moglie di Max Pezzali, ossia Debora Pelamatti. Ora l’attesa cresce sempre di più.