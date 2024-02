Matilda De Angelis, tutta la verità sulla storia con Alessandro: “La verità è che…”

Finalmente è stato svelato il retroscena dall’attrice, che in un’intervista si è confessata a cuore aperto. I fan sono rimasti sbigottiti.

Tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo – terminato lo scorso 10 febbraio – ci sono indubbiamente i Santi Francesi, che sul palco dell’Ariston hanno portato il loro brano L’amore in bocca, riuscendo ad ottenere il diciottesimo posto nella classifica finale. La canzone, nonostante il risultato non entusiasmante, ha spopolato tra gli ascoltatori. Il timbro di Alessandro De Santis fa ancora centro e la prima fan è la sua fidanzata Matilda De Angelis: “Ha forse la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia”, ha ammesso.

L’attrice, in una lunga intervista concessa ai microfoni del settimanale Grazia, ha spiegato come il cantante sia riuscito a conquistarla. “Sicuramente Alessandro ha catturato la mia attenzione anche per le sue doti di artista”, ha affermato, per poi sottolineare: “Ma sono sicura che mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto altro nella vita. Il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”.

Matilda De Angelis e l’incontro con il suo Alessandro: “Ci siamo conosciuti così”

Sarà stata sicuramente orgogliosa di Alessandro De Santis, che sul palco dell’Ariston – al 74esimo Festival di Sanremo – si è fatto valere, conquistando con i Santi Francesi un (forse) insperato diciottesimo posto. Il brano intitolato L’amore in bocca è l’ennesima conferma del talento del duo, in particolare del cantante che ha colpito anche la fidanzata Matilda De Angelis per la sua incredibile bravura.

L’attrice li seguiva già da tempo, a un certo punto però ha cominciato a scambiare messaggi con il frontman, come racconta nell’intervista rilasciata a Grazia. Durante la chiacchierata con il settimanale ha svelato il retroscena riguardante il loro primo incontro. Spoiler: non si tratta esattamente di una storia uscita dalle fiabe.

“Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto – ha detto la 28enne – ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda”. Chi sperava in una trama più romanzata sarà rimasto deluso, niente colpo di fulmine o amore a prima vista.