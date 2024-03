Matilda De Angelis prima del successo: spunta il video del suo primo provino

È spuntato, sui social, il video del primo provino di Matilda De Angelis, realizzato precedentemente al grande successo in TV e al cinema.

L’attrice bolognese è una delle interpreti più talentuose e apprezzate sia in Italia che all’estero. Nonostante la giovane età, è già riuscita a conquistarsi importanti premi e a lavorare con grandi registi e attori.

In questi ultimi anni, Matilda De Angelis è stata una delle interpreti più richieste. Basti pensare che anche Amadeus l’ha voluta al suo fianco per una serata durate il Festival di Sanremo 2021. Di recente, l’attrice è diventata la protagonista de La legge di Lidia Poët, serie disponibile su Netflix. L’attenzione internazionale però è arrivata con The Undoing – Le verità non dette, dove ha recitato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant.

Queste appena indicate sono solo le ultime esperienze professionali di Matilda, il cui percorso parte da qualche anno prima. Precisamente nel 2013, quando comincia a fare i suoi primi provini come attrice, visto che all’inizio il suo mondo artistico era legato più alla musica che alla recitazione.

Matilda De Angelis nel suo primo provino: il video

La grande popolarità di Matilda De Angelis è esplosa nel 2015, con l’ingresso nel cast della serie TV Tutto può succedere, in onda su Rai 1 per tre stagioni fino al 2018, interpretando il ruolo di Ambra. È grazie a questo spettacolo, che la vede lavorare accanto a importanti attori e attrici italiane, che inizia a riscuotere successo e venire apprezzata per le sue qualità di interprete e cantante.

L’account Instagram @prima_volta_di ha recentemente pubblicato sul suo profilo il provino che Matilda ha fatto nel 2013 per la serie televisiva. Nel filmato inedito, la si vede insieme al fratello Tobia, anche lui scelto dal direttore casting di Tutto può succedere, dove ha interpretato il ruolo di suo fratello minore Denis.

L’attrice bolognese si è presentata ai suoi primi provini grazie al consiglio di un amico. Nel 2014, Matilde ha preso parte anche al casting di Veloce come il vento, film di Matteo Rovere con Stefano Accorsi. È qui che ha fatto il grande salto di qualità, dato che il regista l’ha scelta nel ruolo della protagonista femminile.

Ha ricevuto, in occasione del Taormina Film Fest, il premio come miglior rivelazione proprio per merito della pellicola di Rovere ed è stata candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Quest’ultimo, tuttavia, riuscirà a vincerlo nel 2021 grazie al film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose.