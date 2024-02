Massimo Giletti, dopo il ritorno in Rai sogna Sanremo: la confessione

Massimo Giletti è tornato in Rai e adesso punta al Festival di Sanremo? La confessione del conduttore lascia spiazzati. Ecco cosa ha detto.



È stato un ritorno in pieno stile quello di Massimo Giletti, il conduttore e giornalista italiano che, dopo diversi anni a La7, ha fatto il suo rientro in Rai dalla porta principale. A breve, tutto il pubblico lo vedrà al timone di una prima serata con il programma dal titolo La Tv fa 70.

Ad avere presentato il nuovo programma che andrà in onda è stato Amadeus, nel corso di una delle serate del Festival di Sanremo: all’interno della kermesse canora, il collega ha colto il momento per dare il bentornato al conduttore nel modo più caloroso possibile.

Un momento davvero importante per lui, che era stato annunciato già nei mesi scorsi, e che dopo qualche tempo di attesa adesso si troverà a festeggiare i settant’anni della Rai con tanti ospiti. Eppure, le indiscrezioni parlando di qualcosa di ben diverso che lo riguarda.

Massimo Giletti sogna Sanremo? Le sue parole parlano chiaro

Insomma, sarà un ritorno in grande stile per Massimo Giletti: il conduttore tra poco sarà al timone del programma dedicato al compleanno della Rai, che compie settant’anni. L’appuntamento è fissato per il prossimo mercoledì 28 febbraio.

Un evento davvero unico, che potrà contare anche sulla presenza di tanti personaggi di primo livello, come: Amadeus e Fiorello, reduci dai record di Sanremo 2024, Carlo Conti, Antonella Clerici, Maria De Filippi, Paolo Bonolis ed Enrico Mentana. Dei nomi importanti che non potranno fare altro che arricchire una serata che già si preannuncia scoppiettante.

Ma ad attirare l’attenzione del pubblico è una vera indiscrezione che pare mettere il conduttore al centro di una possibilità interessante: quella di essere il prossimo presentatore di Sanremo 2025. Ricordiamo infatti che Amadeus ha deciso di lasciare dopo cinque anni. “Io sono ancora un ragazzo in prova, non so dove sarò il prossimo anno” ha ammesso nella sua recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni.

Giletti – che ha rivelato anche un aneddoto riconducibile a Raimondo Vianello, il quale lo condusse a 75 anni – aggiunge: “Ho ancora 25 anni di scarto, ci sta sempre tempo“. Davvero delle parole incredibili, che non lasciano spazio a nessun dubbio. Il suo sogno c’è ed è importante. E chissà che prima o poi non lo riesca a realizzare. Non resta che attendere per scoprire come andranno a finire le cose.