Martina Stella, problemi con il figlio piccolo: “Mentre tutti dormono…”

Sui social l’attrice prova a sfogarsi con i follower: il racconto che ha condiviso tra le stories di Instagram ha dell’incredibile.

“Sei stato e sei il dono più grande della mia vita insieme a Ginevra. Siete la mia felicità”, scriveva queste parole solamente qualche tempo fa sui social Martina Stella, in occasione del secondo compleanno del suo Leonardo, nato il 5 novembre del 2021. È ancora lui il protagonista sul profilo Instagram della mamma, che tra le stories non si è trattenuta e ha raccontato tutta la verità.

Il piccolo è frutto della relazione con l’ex marito Andrea Manfredonia, che ha sposato nel 2016 dopo un periodo di fidanzamento – veniva dalla rottura con Gabriele Gregorini, dal quale invece ha avuto la figlia Ginevra. Nel salottino di Verissimo ha raccontato le sensazioni provate nei suoi confronti prima di pronunciare il fatidico ‘sì’: “Da subito c’è stata la voglia di costruire insieme qualcosa di importante. Andrea ha realizzato tutti i miei sogni”.

Martina Stella alle prese con i capricci di Leonardo: “Tutti dormono e lui…”

La notizia della separazione tra Martina Stella e Andrea Manfredonia ha colto di sorpresa un po’ tutti lo scorso anno, il loro legame pareva essersi rafforzato ancora di più dopo essere diventati genitori di Leonardo, che solo da qualche mese ha compiuto 2 anni. Eppure qualcosa tra i due si è rotto, le motivazioni sono ancora da chiarire.

Per l’attrice la seconda maternità è stata un vero e proprio dono: “Leonardo è stato un bambino molto desiderato, devo dire. Abbiamo aspettato tanto, perché volevamo che Ginevra si potesse sentire la principessa di casa – sono state le sue parole – Questa seconda maternità l’ho vissuta con gioia, in realtà; pensavo di essere più matura, più preparata, invece ogni bambino è diverso”, ha detto a Silvia Toffanin durante l’intervista concessa per Verissimo tempo fa.

Ed effettivamente della sua ‘scarsa preparazione’ se ne sta accorgendo man mano, come spiega ai suoi seguaci di Instagram. Tra le stories la foto col piccolo, in didascalia il retroscena inaspettato: “Sveglio dalle cinque mentre tutti dormono”, scrive dipingendo uno scenario piuttosto drammatico. Il suo amore sconfinato però supererà certamente anche sfide del genere, non è un ostacolo insormontabile.