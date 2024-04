Mare Fuori, dopo la quarta non si ferma: subito in onda la nuova stagione

Arriva subito in onda la nuova stagione di Mare Fuori, dopo la quarta la serie tv non si ferma più. Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Girata in maniera intelligente la serie è diventata un fenomeno di culto, arrivando in tutto il mondo e raggiungendo dei risultati straordinari.

Il debutto è arrivato nel 2020 con una prima stagione che nessuno si aspettava potesse avere successo. La trama realistica, che coinvolge giovani protagonisti, ha emozionato fin da subito il pubblico. Ed è così che sono andate in onda quattro stagioni di grandissimo successo. Dal 14 febbraio al 27 marzo è andata in onda la quarta, ma non ci si ferma qui.

La produzione è pronta a raccontare nuovi sviluppi con idee di trame sempre più interessanti. Oggi però arriva la notizia di una nuova stagione che sorprende un pubblico sempre più avido di notizie e di approfondimenti legati proprio a questi straordinari personaggi. Andiamo a scoprire tutto quello che è stato lanciato in anticipazione.

Mare Fuori arriva la nuova stagione

E ci siamo, arriva la nuova stagione di Mare Fuori col pubblico che è sicuramente pronto a vivere delle splendide emozioni. Ma andiamo a vedere le anticipazioni.

In Spagna stanno per lanciare l’adattamento per una stagione iberica della serie cult italiana. Tra i grandi protagonisti ci sarà anche Gabriel Guevara, noto per aver interpretato il film “È colpa mia”. Come riportato da Eldiario, giornale spagnolo, e poi specificato anche da Guevara stesso su Instagram, ormai è certo il suo impiego.

La serie si intitolerà Mar Afuera e sarà prodotta da Atresmedia, inutile dire che prenderà spunto con attenzione alla serie italiana targata Rai. Guevara interpreterà il personaggio che nella nostra versione è Filippo Ferrari, noto col soprannome di “O’Chiattill”. Non sappiamo però chi sarà pronto a interpretare Ciro Ricci e Carmine Di Salvo, per farlo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo.

La sensazione però è che potrebbe nascere qualcosa di davvero interessante sotto ogni punto di vista. Va però sottolineato che la serie subirà dei cambiamenti per adattarsi di più allo stile spagnolo e al contesto delle carceri giovanili spagnole che sono evidentemente molto differenti dalle nostre. Se in Italia si parlava il napoletano, non sappiamo che cadenza invece prenderà questa nuova serie targata Spagna. La curiosità del pubblico è già alle stelle, sarà interessante capire come e quando avremo modo di poterla guardare anche in Italia.