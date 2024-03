Mare Fuori, arriva la confessione dell’attore: “Sono stato molto male”

La rivelazione di uno degli attori di Mare Fuori ha spiazzato tutti: ha confessato di essersi sentito molto male durante le riprese dell’amatissima serie tv.

C’è chi ancora sta guardando gli episodi della quarta stagione in televisione e chi non ha saputo resistere e ha visto tutte le puntate di Mare Fuori in streaming su RaiPlay, troppo curioso di scoprire cosa sarebbe successo ai giovani ragazzi dell’IPM. Il finale di stagione ha lasciato tutti a bocca aperta ed è per questo che i fan non vedono l’ora di sapere quando uscirà la quinta, al momento però è ancora troppo presto per poterlo dire.

Puntata dopo puntata, come al solito, l’amatissima serie tv partenopea ha catturato non poco l’attenzione dei telespettatori con le vicende dei protagonisti che si trovano nell’IPM. Molti di loro hanno subito fatto breccia nel cuore dei tantissimi fan di Mare Fuori, diverse sono infatti le storie che hanno appassionato il pubblico.

Tra tutte, anche quella di ‘Mimmo’ ha sempre attirato l’attenzione. È stato, infatti, un personaggio molto seguito e apprezzato. Ad interpretarlo è Alessandro Orrei, un giovane e talentuoso attore che sta conquistando un incredibile successo anche grazie alla serie tv. in un’intervista concessa a Fanpage, tuttavia, ha rivelato di essere stato molto male durante le riprese di una terribile scena.

Mare Fuori, la rivelazione di Alessandro Orrei: qual è la scena che l’ha fatto soffrire

Nella nota serie tv, il suo personaggio non è mai passato inosservato, si è infatti reso spesso protagonista, soprattutto nel momento in cui è stato costretto ad obbedire agli ordini di Donna Wanda. Temeva per la vita dei suoi fratelli ed è per questo motivo che ha dovuto accettare.

La madre di Carmine ha chiesto a Mimmo di rapire la moglie del comandante per lasciargli un segnale di avvertimento. Gli scagnozzi della donna che si trovavano con lui, però, oltre a spaventare Consuelo l’hanno violentata. In preda alla disperazione il giovane ragazzo ha provato a fermarli, ma è stato tutto inutile.

Alessandro Orrei ha ammesso che quella dello stupro è stata una scena molto delicata e complicatissima. Lui stesso ha detto: “Il mio personaggio era pienamente contrario a quella situazione, ma non poteva fare nient’altro che subirla dall’esterno e vivere l’inferno dentro.” Ha poi fatto sapere che, durante le riprese, ha sofferto e il suo corpo ripudiava ciò che stava accadendo.

L’attore è tornato, inoltre, a parlare anche del suo difficile passato. Ha raccontato che quando era solo un ragazzino ha subito atti di bullismo. La sua prima reazione fu quella di totale chiusura, perché si ritrovò in una situazione in cui quello debole era lui. Col tempo, ha capito che le persone attaccano sempre su qualcosa che pensano sia un punto debole per chi subisce: così si è reso conto che poteva esserlo solo se a deciderlo era lui e ha iniziato a reagire.