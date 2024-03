Màkari 3 anticipazioni 10 marzo 2024: una tragedia sconvolgerà tutti, paura in paese

Trapelano le prime anticipazioni dell’ultima puntata di Màkari 3, prevista per il 10 marzo: una tragedia minaccia tutto il paese.

Anche la terza stagione di Màkari si sta avviando verso la sua conclusione. A breve gli spettatori saranno costretti a salutare i loro amatissimi beniamini, sperando di ritrovarli presto. Non a caso, numerosi fan si stanno chiedendo se la fortunata fiction di Rai1 possa regalare altre emozioni in futuro, magari prevedendone una quarta. Ancora non vi sono notizie a riguardo, ma dati gli ottimi ascolti – ci si riferisce a domenica 3 marzo, con il 23.2% di share, come riporta il sito Davide Maggio – l’eventualità potrebbe divenire sempre più concreta.

Nel frattempo, cosa accadrà durante la season finale, fissata al 10 marzo 2024? Com’è ormai noto, la precedente puntata ha riservato numerosi colpi di scena, specialmente la rottura tra Lamanna e Suleima. Ci sono tensioni prolungate per la coppia, ormai giunta a un punto di non ritorno, o almeno così sembra.

La giovane, infatti, ha scoperto il bacio fugace che ha visto coinvolti il fidanzato Saverio e l’insegnante Michela. La rabbia, quindi, ha preso il sopravvento decidendo di trasferirsi insieme all’amico Giulio. Ed ora, rullo di tamburi per l’ultimo atto.

Màkari 3, anticipazioni 10 marzo: in arrivo una grande disgrazia

Come previamente accennato, Màkari 3 è giunto alla fine, in attesa del quarto episodio. Due le new entry che hanno portato scompiglio, soprattutto nel rapporto tra lo scrittore e l’artista dai lunghi capelli neri, ovvero Michela e Giulio, rispettivamente Serena Iansiti ed Eugenio Franceschini. Quest’ultimo, apparentemente innocuo, in verità cela un segreto, poiché intenzionato a fare nuovamente colpo per riprendersi la bella Suleima, suo ex amore mai dimenticato.

Parrebbe aver raggiunto il suo scopo, a seguito di quel brutto litigio tra lei e Lamanna. Ma quale sarà l’ipotetico lieto fine? Domenica 10 marzo andrà in onda l’ultima puntata dal titolo La Segreta Alchimia. L’amico Piccionello ha vinto un soggiorno presso il centro termale La Segreta Alchimia, giustappunto, cercando di convincere Saverio ad unirsi, distraendosi così dalle turbolente vicende amorose.

Quest’ultimo, seppur a malincuore, accetta l’invito, sperando gli possa recare benessere, al corpo e allo spirito. Ma ad un certo punto arriva l’immane tragedia: il tentato omicidio ai danni di Carolina Torre, proprietaria del locale. Dinanzi a tale evento funesto cominciano le indagini, scoprendo una realtà ben diversa da quella che ci si aspettava.

Nel frattempo, ecco che la professione di scrittore-poliziotto e la dimensione sentimentale di Lamanna si intrecciano: alle terme compare anche Suleima, quest’ultima spronata da Peppe e Azhra, combinando il fatidico incontro. Attimi cruciali che determineranno la loro storia, presente e futura.