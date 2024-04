Madame e Angelina Mango insieme, lo scoop che fa il giro del web: è successo

Madame e Angelina Mango, arriva lo scoop sul web che sicuramente non ti aspetti. Ma cosa è successo alle due giovanissimi cantanti?

In grado di raggiungere un successo incredibile hanno mostrato al pubblico di avere talento e di essere due personaggi molto intelligenti.

Madame, al secolo Francesca Calearo, è nata a Vicenza il 16 gennaio del 2002. La notorietà arriva nel 2018, quando appena sedicenne esplode col brano Sciccherie. Partecipa poi due volte al Festival di Sanremo e nel 2021 vince il Premio Lunezia per il valore musical-letterario grazie alla canzone Voce. Personaggio controverso ha portato una ventata d’aria fresca al mondo della musica con la sua voce e le sue idee.

Angelina Mango è la figlia di un famosissimo cantautore, tragicamente scomparso. Nel 2023 ha raggiunto la notorietà vincendo il talent show Amici di Maria De Filippi. Quest’anno ha debuttato al Festival di Sanremo, vincendolo clamorosamente col brano La Noia con il quale parteciperà anche all’Eurovision Song Contest con la possibilità di farsi dunque conoscere in tutto il mondo.

C’è curiosità di vedere cosa è successo alle due che sono state fermamente accostate in questo ultimo periodo. Andiamo a scoprire tutto da vicino.

Madame e Angelina Mango

Subito ha fatto scalpore sui social l’accostamento tra Madame e Angelina Mango, due cantanti giovanissime che stanno conquistando il panorama della musica italiana. Ma cosa hanno a che fare?

Non tutti sanno che dietro al successo della figlia d’arte al Festival di Sanremo, dove ha trionfato col brano La Noia, c’è una collaborazione con la vicentina. Infatti le due hanno scritto la canzone insieme realizzando un prodotto molto intelligente e virale che sicuramente sarà il tormentone dell’estate del 2024.

Pare che le due si siano trovate davvero molto bene e sicuramente in futuro lavoreranno ancora insieme. C’è da dire che sono anche diventate amiche, passando del tempo insieme.

Un’associazione che non molti si sarebbero aspettati perché all’apparenza sono due persone e artiste molto differenti. Invece la simbiosi professionale hanno permesso alle due di trovarsi a raggiungere rapidamente un buon livello di attenzione nei confronti del pubblico. Staremo a vedere se riusciranno a raggiungere ulteriori successi, ma siamo sicuri che due professioniste come loro, se saranno ancora in tandem al lavoro, riusciranno a rapire l’attenzione del pubblico. E chissà che non nasca un duo che al momento è molto difficile però solo da prevedere anche per evidenti differenze artistiche. Cosa accadrà ce lo dirà solo il tempo.