Lutto per Chiara Francini, le parole struggenti dell’attrice: “Grazie per gli anni migliori della mia vita”

Attrice amatissima dal pubblico italiano, Chiara Francini nelle ultime ore ha dovuto vivere un lutto profondo. Ecco chi se n’è andato.

Nata a Firenze nel 1979, Chiara Francini è un’attrice e conduttrice televisiva, nonché un’apprezzata scrittrice. Si è laureata all’Università degli Studi di Firenze in Lettere e, parallelamente, si è formata studiando al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, con Barbara Nativi. Ha quindi iniziato a lavorare in teatro e, per quanto riguarda la tv, deve le sue prime apparizioni a Marco Giusti. Di anno in anno si fa conoscere sempre di più per via della sua simpatia e della sua spontaneità: ecco però, in queste ore, a chi ha dovuto dire addio.

Chi la segue su Instagram sa bene che Chiara Francini ama condividere post ironici, simpatici ma anche molto riflessivi e profondi, che rivelano proprio il suo animo mai banale. Recentemente, l’attrice fiorentina ha postato una fotografia risalente al passato, nella quale la si vede abbracciata a un bel ragazzo: lui è stato il suo primo amore, scopriamo cosa gli è successo.

Chiara Francini in lacrime, il ricordo di Alessio Rapezzi

“Alessio, mio primo grande amore. Per sempre. Grazie, per gli anni migliori della mia vita” ha scritto Chiara Francini, pubblicando uno scatto del passato nel quale la si vede abbracciare proprio Alessio Rapezzi. Tutto Campi Bisenzio, il paese originario dell’attrice, è infatti in lutto per l’improvvisa scomparsa del 49enne che, in vacanza in Egitto con la compagna, ha perso la vita a causa di un malore.

La notizia ha raggiunto subito il piccolo paese in provincia di Firenze ed ha lasciato tutti sconvolti. Di lavoro, Alessio era uno stimato rappresentante di macchinari medici e nel tempo libero si dedicava allo sport, sua grande passione. L’uomo era infatti conosciuto anche in ambiente calcistico: aveva ricoperto il ruolo di allenatore per la San Lorenzo e, inoltre, era un tifoso sfegatato della Fiorentina.

A ricordarlo, quindi, anche l’attrice Chiara Francini che, secondo le sue parole, ha condiviso con lui un’intensa storia d’amore, la prima della sua vita. Nei commenti sotto al suo post molti suoi concittadini ricordano Alessio e la ringraziano per le belle parole spese nei suoi confronti. Tra questi spunta quello della figlia dell’uomo, che scrive: “Babbino mio, ci hai reso le persone più fortunate al mondo. Per sempre“.