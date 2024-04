Lory Del Santo aggredita, colpita sulla schiena: fan distrutti

I fan di Lory Del Santo sono rimasti senza parole per un episodio che l’ha vista protagonista. La donna è stata aggredita e colpita sulla schiena.

Si tratta di un momento che sicuramente l’attrice vorrebbe dimenticare, ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo.

Lory la conosciamo tutti, perché donna di grandissima intelligenza e talento oltre che di una bellezza raffinata e carismatica. Nata a Povegliano Veronese, il 28 settembre del 1958, ha iniziato la sua carriera nel 1975 come valletta al Festivalbar. Inizia così ad affacciarsi al mondo dello spettacolo e nei primi anni ottanta debutta come attrice di film sia per la tv che per il cinema.

Il ruolo di “bigliettaia” a Drive In le permette di ottenere ulteriore notorietà e di farla crescere professionalmente. L’abbiamo visto recitare con registi importanti come Sergio Martino, Dino Risi, Alberto Sordi e molti altri ancora. Cosa che le ha permesso di raggiungere risultati di eccellenza anche come regista, raggiungendo un grande risultato di notorietà per la webserie The Lady. Negli ultimi anni inoltre ha partecipato a diversi programmi televisivi e reality show anche come concorrente come per esempio a Pechino Express, Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi.

Ma chi l’ha aggredita?

Lory Del Santo e l’aggressione

Lory Del Santo è al centro di una polemica che è nata in questi giorni, che ha lasciato tutti senza parole gettando i fan nello sconforto.

A parlare dell’episodio è Marcella Bella ai microfoni di Francesca Fagnani, protagonista dell’ultima puntata di Belve. La cantante ha specificato: “Arrivò, si inginocchiò e parlò all’orecchio di mio marito. Lui era terrorizzato e, a mia domanda, mi disse che non l’aveva mai vista. Lei se ne andò, ma dopo mezz’ora tornò lì a parlargli di nuovo all’orecchio. Non ci ho più visto: ho tolto la scarpa per dargliela in testa mentre mio marito mi teneva“.

Ha poi aggiunto: “Le diedi dei colpi sulla schiena e le chiesi se conosceva mio marito, mi disse che non lo conosceva e a quel punto la inviati ad andarsene senza guardarsi indietro”. Al momento la Del Santo non ha risposto a questo episodio e probabilmente non alimenterà la polemica che al momento sembra essere definitivamente tramontata.

Non è da escludere che però la donna possa decidere di dire la sua su quell’episodio, magari cercando di dare ulteriori delucidazioni dal suo punto di vista in quel giorno in cui si è “scontrata” con Marcella Bella.