Loredana Bertè ricoverata, ecco quale male la affligge: la verità spunta dal passato

Loredana Bertè è stata ricoverata per un male che l’ha afflitta nell’ultimo periodo: ecco di cosa soffriva già.

La notizia del ricovero di Loredana Bertè ha sorpreso tutti i fan, che sono in forte agitazione dopo aver appreso del suo malore. La cantante, infatti, ha avuto un malore che l’ha costretta ad un intervento. E ora spunta dal suo passato tutta la verità.

La cantante ha dovuto annullare i suoi impegni dopo il malore e i fan si sono subito allarmati quando si è diffusa la notizia del ricovero di Loredana Bertè. A quanto pare, però, non è la prima volta che la diva italiana ha a che fare con questo disturbo. In passato, infatti, ha già avuto dei problemi di salute dovuti a questa malattia: ecco di cosa si tratta.

Cosa ha avuto Loredana Bertè? La verità sulla sua malattia

Pronta per i suoi impegni, dopo il successo al Festival di Sanremo 2024, Loredana Bertè è stata costretta a fermare il suo tour a causa dei problemi di salute. Il ricovero improvviso ha, infatti, obbligato la cantante ad annullare il concerto al Brancaccio, dove l’attendevano tantissimi fan. Dopo la seconda tappa a Roma e quella a Milano, tutte parti del Manifesto Tour che sta portando l’artista in giro per i teatri italiani, è arrivata la notizia del malore.

“Siamo veramente costernati ma, a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie”, fanno sapere dal suo staff. Loredana Bertè era già a Roma e non vedeva l’ora di esibirsi, ma i dolori che nella mattina e nel pomeriggio non le hanno dato tregua hanno reso impossibile la performance sul palco. Così, la diva è stata visitata in una clinica privata dove le hanno consigliato il ricovero.

Lo spettacolo, riprogrammato sempre allo stesso teatro per il 15 maggio, ha fatto capire a tutti che non si tratta di qualcosa di grave. È previsto anche un rimborso per chi fosse impossibilitato a partecipare alla data riprogrammata. Ma come sta ora la cantante? Reduce dal successo per il brano Pazza presentato a Sanremo, la Bertè non era nella pelle dalla gioia.

Finalmente, dopo tanti anni, aveva vinto il Premio della Critica intitolato alla sorella Mia Martini e stava portando nei teatri i brani del suo nuovo album. Tuttavia l’entusiasmo non è bastato. Secondo i rumors che circolano nell’ambiente, ripresi da giornali come Il Messaggero, l’artista avrebbe un problema più serio da diveso tempo e ha rischiato anche di non partecipare a Sanremo. Già nel 2023 infatti, dopo il tour estivo, la stessa Loredana aveva detto di non stare molto bene e di avere problemi gastrointestinali.

Aveva rivelato di essere stata costretta ad un intervento chirurgico urgente e pare che, anche prima del Festival, sia stata ricoverata per una settimana. Tra le ipotesi di malattie, spunta con forza quella dell’ulcera gastrica. Qualcuno, però, ha anche parlato di altre patologie come stress, pressione o addirittura la pericardite. Al momento, ad ogni modo, si tratta solo di supposizioni. Non si sa con esattezza cosa abbia avuto la Bertè, infatti, ma tutti sperano si rimetta al più presto.