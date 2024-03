Leonardo Di Caprio, asfaltato dalla modella: la rivelazione imbarazzanti sulle sue abitudini piccanti

Nessuna si era mai lamentata, fino ad ora: una modella 22enne stronca l’irraggiungibile divo internazionale, definendolo “troppo vecchio”.

“Too old for Leo Di Caprio” – le preferenze del divo hollywoodiano si sono tramutate in un’immancabile gag per le donne over 25. L’attore ha ammesso di amare le giovani femme fatale, tanto da aver spiegato di aver avuto difficoltà a baciare colleghe di età avanzata sui set cinematografici. Nessuna, al contempo, si è mai lamentata delle sue performance sentimentali (e non solo). Leonardo Di Caprio è, oggettivamente, uno degli scapoli più ambiti a livello internazionale.

Tuttavia, sembra che qualcuno (o meglio, qualcuna) sia di altro avviso. Tra le “prede” dell’intramontabile Jack di Titanic troviamo anche l’indossatrice 22enne Hieke Konings, la quale ha confessato di aver avuto un breve (brevissimo) flirt con il divo, conosciuto in un club segreto nel cuore di Los Angeles. “Troppo strano e troppo vecchio” – con queste parole la modella ha stroncato l’immaginario collettivo del premio Oscar, riportando alcuni aneddoti appresi da amiche che avrebbero avuto a che fare con lui.

Leonardo Di Caprio, “troppo strano e troppo vecchio”

Galeotto fu un club segreto nel cuore di Los Angeles, un locale raggiungibile solo su invito. Qui si riuniscono, spesso e volentieri, esponenti dello show business e modelle. Un’occasione per concedersi un po’ di svago e di spensieratezza. E su un divanetto era seduto proprio Leonardo Di Caprio, con la sua felpa nera e l’immancabile berretto da teenager.

Una bella bionda ha superato la soglia ed ha incrociato il suo sguardo. Si tratta, appunto, di Hieke Konings. La 22enne, conquistata l’attenzione del divo, è stata raggiunta dal manager ed invitata al suo tavolo. I due si sono scambiati un bacio medio-passionale, senza infamia e senza lode: “È andato tutto bene, ma sicuramente non è il migliore che abbia avuto” – spiega la modella senza entusiasmo. A quel punto, Leo Di Caprio l’avrebbe invitata nel suo appartamento.

Offerta, questa, che è stata prontamente rifiutata dalla diretta interessata: “Lui era scioccato, ovviamente non ci era abituato. […] Allora si è rivolto ad un’altra ragazza e l’ha portata a casa”. Al contrario di Heike, alcune sue amiche avrebbero acconsentito a passare una notte di fuoco con il divo internazionale.

La 22enne ha, quindi, riportato alcuni aneddoti inquietanti: “Un’amica ha detto che teneva gli auricolari durante il sesso perché non voleva sentirla” – e ancora – “Un’altra ha detto che le ha persino messo un cuscino in testa”. Rivelazioni che avrebbero portato la modella a definire l’attore: “Troppo strano e troppo vecchio“.