Lacrime e crisi al Grande Fratello per Letizia Petris: il motivo è assurdo

Letizia Petris si è fatta travolgere dalla tristezza a causa di un litigio con Paolo Masella. Ecco che cosa è successo.

Letizia Petris e Paolo Masella stanno continuando a portare avanti la loro storia d’amore. Fin dall’inizio della relazione, però, i fan si erano detti un po’ perplessi. I due, infatti, sembrano mossi da sentimenti diversi. Inoltre, presentano notevoli differenze caratteriali.

Nelle ultime ore, hanno dovuto gestire una lite nata da un’incomprensione. La concorrente è apparsa piuttosto scossa. Probabilmente, non credeva che il fidanzato fosse in grado di deluderla in questo modo. Ha provato a spiegare le sue ragioni in un confronto diretto.

GF 2023, Letizia Petris delusa da Paolo Masella: le sue ragioni

Nella puntata di lunedì del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha deciso di regalare un momento davvero speciale a Letizia Petris e a Paolo Masella. Quest’ultimo, però, è apparso meno entusiasta della ragazza. Ha anche espresso il suo dispiacere per l’assenza della madre. La concorrente non ha potuto fare a meno di arrabbiarsi per il suo atteggiamento. Inizialmente, il macellaio romano ha completamente frainteso le sue ragioni. Letizia, così, ha deciso di essere chiara e diretta.

Lo ha accusato di non essere emozionato. Lei ha fatto fatica a contenere la felicità, mentre lui non ha fatto altro che lamentarsi: “No, perché ero talmente tanto emozionata per quello che era successo che non riuscivo a dormire, continuano a dire a Perla ‘Wow, sono contentissima, è arrivata finalmente la verità, ho sentito le persone che ci volevano bene'”. E ancora: “Ho rivisto Angelina, Ciro, Mirko, Marco…Le emozioni, il video meraviglioso che mi porterò tutta la vita“.

Paolo Masella, a questo punto, ha provato a difendersi. Ha ammesso di aver provato un po’ di tristezza, ma questo non significa che non sia stato contento del momento vissuto. Al contrario, è riuscito a godersi a pieno tutte le sensazioni provate. La fidanzata, tuttavia, è apparsa irremovibile. Ha continuato a sostenere la sua tesi, arrivando a sottolineare anche le reciproche differenze caratteriali: “Sono diversa da te, in quel momento non avevo bisogno di vedere quello che non avevo, ma quello che avevo“.

La discussione, ovviamente, non è passata inosservata agli occhi del pubblico. C’è chi ha preso le parti del concorrente romano e chi, al contrario, ha compreso perfettamente la delusione di Letizia. Per ora, la situazione resta alquanto delicata. La speranza è che entrambi possano lasciarsi alle spalle questa divergenza.