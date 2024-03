Katia Pedrotti, le ventenni mute: selfie in intimo total black davanti allo specchio, web in tilt

Katia Pedrotti si mostra sensualissima sui social, avvolta in un completo intimo nero: i fan sono impazziti per lo scatto sexy.

Gli estimatori del Grande Fratello la ricorderanno, sicuramente, all’interno del reality show, tra le braccia dell’amato Ascanio Pacelli. Ebbene, ad oggi li ritroviamo ancora insieme, più innamorati che mai. La splendida ex concorrente ha cambiato vita, allontanandosi sempre di più dalle telecamere – dopo la conquista della popolarità – abbracciando, dunque, il mondo digitale, da vera influencer. Tra innumerevoli sponsorizzazioni e qualche selfie, tuttora si può notare una costante nella sua persona, ovvero la bellezza.

Il tempo sembra non averla minimamente scalfita e tale considerazione la si può ricavare dall’ultimo scatto pubblicato in cui si mostra straordinariamente in forma dinanzi allo sguardo meravigliato dei fan. Pioggia di like e commenti, dunque, per Katia con manifestazione nei suoi confronti di particolare apprezzamento. Ogni tanto, compare tra le immagini anche il marito, nonché ex coinquilino della casa più spiata d’Italia, affinché possa rivendicare la propria presenza, magari con quel pizzico di bonaria gelosia che non guasta mai.

Katia Pedrotti infiamma il web: lo scatto in intimo è virale

Viso angelico e sguardo ammaliante, da sempre Katia Pedrotti conquista per la sua beltà, specialmente per quella sua connotazione così leggiadra e celestiale data dai colori chiari che la contraddistinguono. Nell’immaginario collettivo rappresenta ancora quella dolce ragazza di tanti anni fa, dagli occhioni da cerbiatta. E infatti non è cambiata, a livello estetico, continuando a fare breccia nei cuori dei più affezionati. Anzi, recentemente il suo ultimo selfie risulta molto chiacchierato.

Il fascino che emana non è passato inosservato: si è palesata inaspettatamente su Instagram sfoggiando un bellissimo completo intimo total black, con un tocco ancor più da femme fatale grazie alle vertiginose décolleté indossate. Probabilmente trattasi di una pubblicità, poiché ad un certo punto ne spiega i dettagli e dunque i punti di forza del modello specifico – l’assenza di cuciture, il cinturino anatomico, nonché l’effetto perfezionatore delle calze – sottolineando quanto sia il suo preferito.

È lavoro, ma qualcuno non ha potuto fare a meno di notarla in tutto il suo splendore, vantando un fisico mozzafiato. Come fa a mantenersi così in forma? Indubbio l’esercizio motorio, dato che nella foto sullo sfondo, alle sue spalle, si intravedono attrezzature ginniche e pesi a tale scopo. Una vera e propria palestra all’interno della dimora, contigua alla camera da letto, dicendo così addio agli abbonamenti nei centri sportivi. Perciò, ecco svelato il segreto del suo aspetto tonico e asciutto: dedicarsi a sé attraverso addominali e squat.