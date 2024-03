Katia Pedrotti, la dedica d’amore ad Ascanio dopo tanti anni insieme commuove: “Il tuo sorriso…”

Dopo tanti anni insieme, Katia Pedrotti commuove tutti con la bellissima dedica d’amore fatta sui social al marito Ascanio: ecco che cosa ha scritto.

Katia e Ascanio si sono conosciuti esattamente 20 anni fa nella casa del Grande Fratello e da quel momento in poi non si sono più separati. Un amore cresciuto con il passare del tempo che oggi li vede più uniti che mai, come prova la dedica d’amore fatta dall’ex gieffina.

I fan un po’ più datati del GF di sicuro ricorderanno la quarta edizione del reality show, quando nella casa entrarono Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, i quali sono diventati grandi protagonisti per il loro amore nato sotto le telecamere e proseguito dopo la fine del programma nel migliore dei modi, tanto che i due sono convolati a nozze poco dopo e sono diventati genitori di Matilde e Tancredi.

Sebbene si siano allontanati dal piccolo schermo ormai da un po’ di tempo, Katia e Ascanio sono seguitissimo sui social. È proprio su Instagram che i due condividono diversi momenti della loro quotidianità. Di recente, Katia ha spiazzato tutti i fan con una bellissima dedica d’amore ad Ascanio.

Katia Pedrotti, la dedica d’amore ad Ascanio: il post social

Katia Pedrotti è seguita su Instagram da oltre 600mila persone. L’influencer cerca di mantenere un filo diretto con i suoi follower, rendendoli partecipi delle sue attività professionali e soprattutto “portandoli con lei” durante le sue giornate in famiglia. Di recente ha deciso di condividere un momento privato tra lei e il marito Ascanio.

L’ex gieffina ha pubblicato, tramite le sue storie Instagram, uno screen di una videochiamata tra lei e il marito Ascanio, dove si vedono i due che sorridono. A colpire, però, tutti i fan della coppia – che li seguono ormai da 20 anni – è stata la bellissima dedica che Katia ha deciso di fare al marito, con delle affermazioni che hanno catturato l’attenzione anche delle persone più fredde caratterialmente.

“Le nostre videochiamate mattutine… Il tuo sorriso che mi manda in subbuglio lo stomaco“, queste le parole scritte da Katia e rivolte al marito. “Quanto amore per te”, ha poi aggiunto. I due, dopo il momento di crisi attraversato nel 2007, quando è nata la loro primogenita, sono riusciti a superare ogni ostacolo e oggi sono più innamorati che mai, come si vede dai numerosi post social con e senza figli.