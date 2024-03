Isabel Totti come papà Francesco: la dedica della sorella Chanel è toccante

Isabel Totti come suo padre: la dedica toccante della sorella Chanel lascia tutti sconvolti. Ecco i dettagli della vicenda.

Il mondo dello spettacolo è noto per alcuni personaggi famosi che celebrano party all’avanguardia lasciando sempre il pubblico senza parole. È questo il caso della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Isabel, che ha da poco compiuto 8 anni. Per lei è stato organizzato un mega evento: andiamo a vedere nel dettaglio cosa avrebbe scritto la sorella più grande, Chanel, che ha toccato il cuore a milioni di follower.

Il party esclusivo per la piccola Isabel è stato preparato nei minimi dettagli, tutto in stile pink e con un tema super glamour che ha stregato gli spettatori sul web, curiosi di scoprire che festa super speciale mamma Ilary Blasi avesse organizzato per la figlia.

Nel corso del party, come è possibile notare dalle Instagram stories, erano presenti luci per realizzare TikTok, una passerella, moltissimi specchi con delle make up artist per truccare i piccoli presenti alla festa, dei giocolieri e tantissimo divertimento. Anche Ilary Blasi, proprio con le figlie, ha deciso di sfilare ricevendo molti applausi dagli invitati.

La dedica di Chanel Totti alla sorella Isabel: un traguardo importante

Mamma Ilary Blasi, sempre presente nella vita dei suoi figli, in occasione del compleanno di Isabel ha deciso di realizzare un pink party dal tema moda, puntando tutto sulla passerella creata appositamente per la protagonista. A riprendere il tutto è stata proprio Chanel Totti, che ha recentemente fatto una dedica strappalacrime alla sorella sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di spettatori.

Per celebrare il compleanno della piccola Isabel, Chanel ha voluto immortalare dei momenti toccanti che hanno reso speciale la vita della bambina, che da poco ha compiuto 8 anni. Con tanto orgoglio, Isabel si è aggiudicata la vittoria di un concorso di pattinaggio artistico e la sorella maggiore, dopo il trionfo, ha scritto: “La mia campionessa”.

Alla dedica sono annessi cuori blu che richiamano l’abito e le ciocche fatte appositamente per la gara. Insomma, Isabel ha preso tutto da papà Francesco Totti, visto il talento nello sport e le sue prime vittorie che regalano emozioni all’intera famiglia rendendo, per una volta, uniti e fieri entrambi i suoi genitori.