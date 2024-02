Irama, bomba sulla presunta fidanzata ‘segreta’: ecco chi è

Il classico bad boy dal cuore di velluto: sembra che Irama abbia ritrovato l’amore, ma abbia deciso di tutelare la sua nuova fiamma.

L’ex allievo di Amici ha letteralmente conquistato il Festival di Sanremo. Nonostante non abbia ricevuto la tanto agognata palma d’oro, il successo del brano Tu no è innegabile. In molti danzano e si scatenano sulle note di La noia di Angelina Mango, ma altrettanti scavano nel profondo grazie alle melodie e alle parole accompagnate dall’inconfondibile voce di Irama. Quel timbro graffiante, talvolta delicatamente cupo, il quale si sposa perfettamente con quanto riportato in musica nelle sue hit.

E mentre i suoi fan discutono se Tu no abbia superato o meno Ovunque Sarai, dedicato alla nonna scomparsa, qualcun altro si interroga se le parole dell’inedito sanremese siano dedicate ad una giovane donna in particolare. Il passato sentimentale di Irama è pressoché noto. Il cantante si è dedicato per un breve periodo ad una relazione con Giulia De Lellis, la quale – all’epoca – sembrava ancora legata ad Andrea Damante. Dopodiché è stata la volta della modella Victoria Stella Doritou, conosciuta nel 2019.

La loro storia d’amore durò diverso tempo, tanto da presupporre persino una convivenza durante il lockdown. Tuttavia, in seguito alla conferma della rottura, l’ex allievo di Amici sembra si sia concentrato esclusivamente sulla musica, gli amici e la famiglia. Ma ora Deianira Marzano, regina del gossip e degna erede di Fabrizio Corona, ha pensato di lanciare la prima indiscrezione in merito alla vita sentimentale dell’artista.

Irama ha una nuova fidanzata? La verità

Deianira Marzano ha condiviso la voce sui social. Un utente l’ha contattata in privato, sostenendo di aver pizzicato il cantante insieme ad una misteriosa ragazza durante i mesi estivi. La frequentazione sarebbe divenuta seria nel mese di gennaio, poco prima del Festival di Sanremo, dopodiché la ragazza sarebbe tornata a Londra. Irama portava degli occhiali durante le prove: l’user è sicuro/a che si tratti di un accessorio della sua presunta nuova fiamma.

Si chiamerebbe Martina la responsabile di aver rubato il cuore al “bello e dannato” uscito da Amici. Effettivamente, Irama ha ammesso – nella settimana sanremese – che il suo pensiero fosse rivolto ad una particolare situazione vissuta poco prima del Festival.

Che si tratti della misteriosa Martina? Fatto sta che, almeno per il momento, alcuni utenti web sembrano sicuri della presenza di una nuova fiamma. Il diretto interessato non ha né smentito, né tantomeno confermato l’indiscrezione di Deianira Marzano. Supposizioni che vedranno maggiore chiarezza solo con il tempo.