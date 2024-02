Ilenia Lazzarin, il suo risveglio è differente: Viola di Un posto al sole comincia così la sua giornata

Ilenia Lazzarin mostra il suo particolare risveglio e incanta i fan: ecco come inizia la sua giornata Viola di Un posto al sole.

Viola di Un posto al sole stupisce i suoi fan con un risveglio meraviglioso. Ecco come comincia la sua giornata e come mostra a tutti la sua incredibile fortuna: un sogno ad occhi aperti.

Stiamo parlando di una delle attrici più seguite e amate della soap napoletana in onda su Rai 3. Il suo personaggio è presente da tantissimi anni e con esso anche l’interprete, che proviene dal Nord, ha imparato a rendersi parte sempre più viva della città partenopea. Ilenia ha voluto mostrare ai suoi fan, che la seguono con affetto su Instagram, la fortuna che si ritrova, e il suo risveglio differente: ecco come ha iniziato la giornata.

Ilenia Lazzarin mostra il suo risveglio ai fan: ecco come ama iniziare la giornata la bella Viola di Un Posto al Sole

L’attrice di Un posto al sole ama alzarsi presto al mattino, e solitamente lo fa per esigenze lavorative, per girare sul set in determinati orari e con specifiche luci. Ecco cosa ha mostrato ai suoi fan proprio in una delle sue abituali routine mattutine con sveglia alle 6.

In queste giornate primaverili, nonostante siamo a febbraio, con un cielo nitido e meraviglioso, la Lazzarin ha deciso di immortalare la sua Napoli proprio nel momento del risveglio all’alba. Mostrando tutti i colori di una città che si appresta ad affrontare un nuovo giorno, proprio come lei, Ilenia emoziona tutti i suoi followers.

“La bellezza di svegliarsi alle 6”, scrive Ilenia a corredo dello scatto di Napoli all’alba. Una foto fatta dalla sua abitazione, infatti più volte la Lazzarin ha condiviso sui social la sua casa con vista panoramica, in uno dei parchi più esclusivi della città, vicino anche al quartiere in cui avvengono le riprese di Un posto al sole. Ilenia non è napoletana, ma da quando è arrivata in questa città se ne è innamorata profondamente.

Proprio a Napoli l’attrice ha conosciuto l’amore e ha sposato l’uomo che l’ha resa mamma del piccolo Raoul, che oggi ha 5 anni. Il matrimonio però non è andato come previsto e oggi la Lazzarin è una mamma single, ma felice, che trasmette al figlio l’amore per la sua amata città. Anche insieme al bambino infatti non perde mai occasione per fare una passeggiata sul lungomare e apprezzare le bellezze che solo Napoli sa offrire.