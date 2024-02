Ilary Blasi apostrofata così davanti a tutti: “Chi vuoi prendere in giro?”

Non tutti difendono Ilary Blasi, c’è chi non le manda a dire e pensa che la conduttrice prenda in giro tutti.

Nell’arco di quasi due anni la vita di Ilary Blasi è drasticamente cambiata, per molti in modo inaspettato. In pochi, infatti, prima che arrivasse l’annuncio pensavano che potesse finire il suo matrimonio con Francesco Totti, così come di vederla poco tempo dopo felice al fianco di un altro uomo, Bastian Muller.

Ora sta per arrivare per lei anche una svolta a livello professionale, non sarà infatti più la padrona di casa de L’Isola dei famosi, dove verrà sostituita da Vladimir Luxuria. Nel frattempo, in tanti si sono schierati dalla sua parte quando ha parlato della sofferenza patita per l’addio all’ex, ma non tutti. C’è chi addirittura è convinto che la conduttrice stia solamente recitando.

Scoprire un tradimento non può che fare male, a maggior ragione se questo arriva in un rapporto che durava ormai da anni e da cui sono nati tre figli, ritenuto così forte da essere considerato quasi indistruttibile. La situazione può però farsi ancora più dura se si viene a conoscenza del fatto che la persona che si amava aveva addirittura una doppia vita, ammessa solo quando è stata quasi costretta.

Questa è l’esperienza che Ilary Blasi ha rivelato di avere vissuto con Francesco Totti, nonostante lui sia convinto di non essere stato il primo a tradire. Il “Pupone”, infatti, non ha mai creduto che lei abbia preso solamente un caffè con Cristiano Iovino, personal trainer con cui si sarebbe incontrata a Milano, ma non esclude che i flirt della conduttrice siano stati più di uno. E non sarebbe l’unico a pensarlo.

Ilary Blasi e la critica che non ti aspetti

A criticare senza mezzi termini la showgirl ci ha pensato un personaggio che il pubblico conosce bene, soprattutto perché non ha mai avuto molti peli sulla lingua. Si tratta dell’ex opinionista di “Uomini e Donne” Karina Cascella. “Ci dobbiamo sorbire la Blasi che piange manco fosse una santa – ha detto in un’intervista al settimanale Nuovo senza troppi giri di parole – Prendiamo per oro colato le parole di una che vuole passare per la vittima del marito traditore! E se avesse cominciato lei?”.

Insomma, aleggia nella mente della Cascella la teoria avanzata dall’ex calciatore, che ha sostenuto a più riprese di essersi avvicinato a Noemi Bocchi, che è ancora oggi la sua compagna, perché vedeva la moglie sfuggente e sentiva il bisogno di avere accanto qualcuno che potesse comprenderlo davvero. Inoltre, in tanti non hanno apprezzato il modo di fare di Cristiano Iovino, che ha parlato apertamente a distanza di tempo di una “relazione intima” che avrebbe avuto con Ilary Blasi, nonostante lei abbia dato una versione differente dei fatti.

Lui sarebbe tra i teste chiamati da Totti in Tribunale nella loro causa di separazione, per questo c’è chi ha addirittura ipotizzato che sia stato l’ex calciatore a spingerlo a dire la sua. La Cascella sembra però credere a quanto detto dal giovane: “Lui ha fatto bene a parlare, pur senza volerlo era diventato protagonista di una telenovela. Forse lei ha capito che il dolore si metabolizza meglio con certi compensi”. L’ex opinionista, che oggi gestisce un ristorante, ha rincarato la dose, sottolineando come il suo modo di agire sia stato deleterio.

E non solo per i suoi figli, ma anche per la sua carriera: “I figli vanno ancora a scuola, gli insegnanti, i compagni e le loro famiglie ora sanno quanti stracci volano a casa di Totti. Che bisogno c’era di mettere in piazza tutto questo? – si è domandata la Cascella –Solo per una manciata di soldi in più? Con tutto quello che ha la Blasi? Migliaia di donne divorziano senza un euro in tasca e fanno tre lavori perché il marito non passa niente ai figli.

“Questo tipo di esposizione è negativa per il ruolo che aveva nella prima serata di Canale 5. I vertici si saranno sentiti in imbarazzo, per questo è stato deciso di sostituirla con Vladimir Luxuria” ha concluso. Insomma, parole tutt’altro che accomodanti, anche se difficilmente Ilary Blasi sarà disposta a rispondere: al momento si sta godendo l’ennesima vacanza con il suo Bastian.