Il calciatore si sposa, la compagna rivela tutti i dettagli sul matrimonio

Manca poco al matrimonio tra il campione della Roma Paulo Dybala e la showgirl argentina Oriana Sabatini, che rivela qualche segreto.

Sembra sia giunta proprio l’ora per i due fidanzati, Paulo Dybala, numero 10 della Roma e Oriana Sabatini, cantante ed attrice argentina che convoleranno a nozze il 20 luglio.

I due stanno insieme dal 2018, erano ragazzini e la loro storia d’amore è andata avanti in questi anni.

Entrambi hanno 27 anni, giovani, famosi e ricchi quindi il matrimonio si potrà anche preannunciare abbastanza importante con gente di grosso stampo internazionale. Si parla di circa 300 invitati.

Ma Oriana, in una speciale intervista ha messo le mani avanti ed ha svelato qualche segreto.

Le parole di Oriana

Sul profilo ufficiale di Instagram di Oriana Sabatini sono presenti varie foto e scatti con la dichiarazione d’amore di Paulo Dybala che le chiede la mano di poter convolare insieme al matrimonio.

Oriana è una donna abbastanza famosa in Argentina, svolge spettacoli sia come attrice che come valida cantante ed in una recente intervista ha voluto evidenziare alcune cose: “Mancano 4 mesi al nostro matrimonio, ancora un po’ di tempo, ci stiamo organizzando per bene. Si farà a Dok Haras, presso Exaltación de la Cruz. È un posto bellissimo, è vicino casa mia. Se ci sarà una mia esibizione? No, non penso. Non voglio cantare, voglio rilassarmi”.

In questa intervista con LAM, Oriana è apparsa alquanto ansiosa ed anche nervosa per questo appuntamento che segnerà la vita con il campione giallorosso, che rispetto alla compagna non ha mai diffuso alcune parole riguardanti questo matrimonio.

Oriana Sabatini: “Mi sento a disagio”

In questa intervista che la showgirl ha rilasciato, Oriana non è apparsa alquanto tranquilla infatti, ha anche usato delle parole non proprio edificanti per il prete che dovrà tenere la funzione il 20 luglio: “Sono un po’ spaventata che qualcosa non potrebbe andare nel verso giusto. Infatti, ho paura che muoia il prete prima della funzione”. Non un timore da poco.

La nota showgirl ha spiegato: “Ci sposerà il sacerdote che ha spostato anche i miei genitori, e che tra l’altro era il prete della scuola in cui ho studiato da bambina. L’ho chiamato e gli ho detto che non sono una grande praticante, ma che lo avrei voluto come amico a celebrare la cerimonia. È una persona molto vicina a noi”.

Cosa dice Paulo? Al momento niente, perché prima del matrimonio abbiamo intenzione di divertirci e di stare con gli amici. Non pensiamo ancora ai figli. Ma ci piacerebbe averne alcuni.