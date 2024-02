“Hai la cellulite”: ex Uomini e Donne sbotta, così massacra giustamente gli haters

Una ex star di Uomini e Donne è stata criticata sui social. “Hai la cellulite” ha scritto un hater, e la risposta è stata da applausi.

Nella storia di Uomini e Donne sono moltissime le coppie che sono nate negli studi di Canale 5 e che poi sono andate avanti anche a telecamere spente. Purtroppo, però, capita che la scelta di un tronista si riveli un fuoco di paglia, facendo naufragare la relazione poco dopo la fine dello show.

È quanto successo a Davide Donadei, che ha tenuto incollati i fan della trasmissione al piccolo schermo. Era il 2020 quando il giovane e affascinante ristoratore pugliese ha vestito i panni di tronista a Uomini e Donne, facendo perdere la testa a parecchie ragazze. Dopo qualche mese di conoscenza, ha deciso di uscire dal programma insieme alla corteggiatrice Chiara Rabbi.

La storia tra i due è durata qualche mese, per poi finire anche se in buoni rapporti. Grazie all’esperienza a Uomini e Donne, sia Donadei che la Rabbi sono diventati amatissimi dagli italiani, arrivando ad affermarsi come vere star del web. In particolare la bella Chiara ha iniziato a lavorare grazie ai social, trasformandosi in un’influencer tra le più seguite e amate in assoluto. Proprio online, però, la ragazza ha ricevuto dei commenti non proprio piacevoli. Ma che cosa è successo?

Uomini e Donne, Chiara Rabbi risponde così al commento di un hater

Come già accennato, la Rabbi è diventata amatissima sui social. Qui la giovane ama interagire con i tanti fan che la seguono sin dai tempi di Uomini e Donne, e che non si perdono mai nessuna news sul suo conto. Proprio loro non hanno potuto fare a meno di notare le foto che la Rabbi ha condiviso di recente tra le sue storie su Instagram.

Qui la ragazza ha pubblicato il commento ricevuto da un hater, che ci ha tenuto a sottolineare la presenza di cellulite sulle sue gambe. Chiara non le ha di certo mandate a dire, con una risposta che ha subito fatto il giro del web. L’influencer, infatti, ha affermato di esserne perfettamente consapevole, spiegando anche che si tratta di una condizione normale della pelle e non di una patologia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato degli effetti dannosi di commenti come quello ricevuto da lei, che potrebbero essere pericolosissimi per le persone più deboli. “I disturbi alimentari esistono – ha scritto la Rabbi su Instagram – E il social è il primo nemico per chi ne soffre”.