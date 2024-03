Grande Fratello Vip, ricordate Barù? Il nipote di Costantino Della Gherardesca manda in delirio il web: muscoli e fisico al top

Ricordate il simpaticissimo Barù, concorrente del Grande Fratello VIP? Oggi è davvero irriconoscibile. Vediamo com’è diventato.

Cambiamento rivoluzionario per Barù, concorrente di una delle passate edizioni del Grande Fratello VIP e nipote di Costantino Della Gherardesca. L’ex gieffino oggi è veramente irriconoscibile.

Tutti cambiamo, ogni giorno. Eppure, alcuni cambiamenti sono più evidenti di altri. Alcuni personaggi dello spettacolo, con il tempo, si sono letteralmente trasformati divenendo irriconoscibili rispetto a prima. A volte c’è stato il famoso ritocchino del chirurgo, ma non sempre è così. Altre volte un vip può dimagrire, ingrassare o, semplicemente, rivoluzionare il proprio look.

Pensiamo, ad esempio, alla bellissima cantante Annalisa, oggi molto diversa rispetto agli esordi. Stesso discorso vale per Arisa, ora decisamente più femminile e sensuale in confronto a qualche anno fa. Non fa eccezione neppure il pubblico maschile. Luca Argentero è certamente diversissimo rispetto a quando lo abbiamo conosciuto nella casa del Grande Fratello. Anche un altro ex gieffino è molto cambiato: si tratta di Barù, concorrente del GF VIP 6, nonché nipote di Costantino Della Gherardesca.

Barù: ecco com’è oggi

Barù si è distinto nel corso della sesta edizione del Grande Fratello VIP per la sua simpatia, che gli fece conquistare il terzo posto. Oggi l’uomo è completamente cambiato, è a dir poco irriconoscibile. Vediamo com’è diventato.

Tutti lo conosciamo con lo pseudonimo di Barù ma il suo vero nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona e discende da una delle più antiche famiglie nobili d’Italia. Come già anticipato, è nipote di un altro personaggio famoso, Costantino Della Gherardesca, con il quale partecipò alla prima edizione di Pechino Express.

Classe 1981, Barù, prima di entrare nella casa del Grande Fratello, era già noto non solo per aver preso parte a Pechino Express, ma anche per essere stato uno dei giudici della trasmissione culinaria Cuochi e Fiamme, condotta dallo chef Simone Rugiati. L’ingresso nella casa del GF VIP 6 è avvenuto nel dicembre del 2021. Insieme a lui, hanno partecipato altri volti noti, come la showgirl Nathalie Caldonazzo e il chirurgo plastico Giacomo Urtis.

Durante il suo percorso all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, Barù fece amicizia con Gianmaria Antinolfi e con una delle tre principesse Salassie, Jessica, che poi vinse quell’edizione. Si è sempre contraddistinto per la simpatia e per la spontaneità e il pubblico da casa lo ha premiato più volte salvando durante il televoto.

Il 42enne, alla fine, si è classificato terzo. Attualmente lavora come food influencer, ma nonostante la passione per il cibo Barù, di recente, ha mostrato un suo scatto in boxer in cui rivela un fisico perfetto: allenato, asciutto e muscoloso al punto giusto. Un cambiamento evidente rispetto ai tempi del Grande Fratello VIP.