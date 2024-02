Grande Fratello Vip, arriva la reunion più attesa: le ex vippone beccate così

Inaspettata reunion tra due ex coinquiline del Grande Fratello Vip: i fan sono al settimo cielo per questa rimpatriata.

Il reality show più chiacchierato della tv italiana, il Grande Fratello Vip, desta sempre accesi dibattiti tra i telespettatori in merito a quanto accade all’interno della Casa. Specialmente negli ultimi anni, il pubblico ha assistito a differenti vicende, alcune riportanti perfino conseguenze gravi nonché l’indignazione sul web. Scontri furenti e lapilli infuocati, è stato difficile gestire tali situazioni, anche da parte del conduttore medesimo, giungendo a soluzioni non sempre ottimali, almeno secondo l’opinione comune.

In particolare per quanto riguarda due giovani donne, rivali nel programma tv di Canale 5, oggi amiche per la pelle. I rispettivi affezionati sono piacevolmente stupiti, soprattutto per una reunion tra le vip, organizzata recentemente. Tante le domande sul web che vertono sulla loro riappacificazione – dopo le numerose litigate – ritenendo quest’ultimo momento un miraggio, benché fortemente desiderato. Le protagoniste in questione sono state immortalate così, allegre e spensierate, come se nulla fosse mai accaduto.

Grande Fratello Vip, pace fra due ex vippone beccate così: il video è virale

Si torni indietro a un anno fa, durante la messa in onda del Grande Fratello Vip 7. Difficile dimenticare gli amori sbocciati e altrettanti tormentati all’interno dello show di Alfonso Signorini. Ancor più indelebili i conflitti, quale elemento costante nelle dinamiche di questa trasmissione, ma divenuti verbalmente più violenti.

A tal proposito si rammenti la drastica decisione dell’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi: non solo l’esclusione dei finalisti dal salottino di Verissimo, ma anche nuove e più inflessibili regole per l’edizione successiva. Nello specifico, al centro dell’attenzione mediatica, si pongono Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, sovente ‘nemiche’ e in perenne collisione.

Il battibecco è all’ordine del giorno, giungendo perfino a frecciatine più pungenti. Ebbene, oggi, allontanatesi entrambe dai rispettivi fidanzati, nonché ex coinquilini Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, si sono avvicinate sancendo l’inizio di una tregua e quindi una bella amicizia. Il momento che confermerebbe tale ricongiungimento sarebbe dovuto a un ‘segui‘ sui social reciproco, come testimoniato da Ilenia Virno, migliore amica della prima – stando a quanto riportato da Isa e Chia.

Ritrovarsi è divenuto, però, più complicato. Infatti, Antonella vive a Milano mentre Oriana risiede a Madrid. Ma appena si presenta l’occasione, eccole insieme – a casa dell’influencer salernitana – dinanzi a un piatto invitante, ridendo e scherzando come due sorelle. I commenti fioccano e gli utenti sono sollevati nel rivederle sorridenti: “Felice che fra loro sia tornato il sereno” esclama qualcuno.