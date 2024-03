Grande Fratello, tra Beatrice e Rosy arriva la tregua: il gesto inaspettato

Al Grande Fratello c’è stato un colpo di scena tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin: cos’è successo subito dopo la puntata. Il gesto è inaspettato.

Dopo aver ricevuto oltre cento nomination, Beatrice Luzzi ha ottenuto il pass per la finale e, fino all’ultima puntata del Grande Fratello, può godersi lo spettacolo. L’ex protagonista di Vivere è risultata la preferita del pubblico sin dagli inizi di questa edizione, nonostante in casa avesse un bel po’ di problemi con gran parte dei coinquilini. Compresa Rosy Chin.

Quella tra l’attrice e la chef è stata forse la prima discussione in assoluto scoppiata in casa (nello specifico in cucina) nel corso di questa edizione. Un rapporto fatto di alti e bassi, con momenti di vicinanza alternati a liti furiose, quello che ha caratterizzato Rosy e Beatrice. Che, negli ultimi giorni, sono apparse di nuovo in sintonia. Un gesto in particolare non è sfuggito agli occhi attenti del web, ecco cosa è successo.

Grande Fratello, è pace tra Beatrice e Rosy? Le parole non passano inosservate

Nei pressi della cucina, il suo mondo, Rosy Chin ha fatto un bilancio sulla sua esperienza al Grande Fratello. In lizza per un posto da finalista, al televoto con Anita, Paolo e Letizia, la concorrente ammette di sentirsi già vincitrice per aver resistito sei mesi lontana dai figli, dal suo lavoro e dalle tante responsabilità. Nel bel mezzo del discorso si inserisce Beatrice, che, con la sua solita schiettezza, rivolge parole inaspettate alla “rivale” nel gioco.

“Spesso lei non ha voluto aiuto. All’inizio mi ha detto ‘Se hai fame, chiedimelo a me’, mi ha proprio fatto fuori dalla cucina. Nonostante questo è stata veramente eccezionale, eccezionale” afferma. Tirando in ballo proprio la prima discussione nata in casa tra di loro, Beatrice sottolinea come, nonostante le frizioni, Rosy abbia fatto un grande percorso. Un elogio che non ha lasciato indifferente l’imprenditrice: “Grazie Bea, grazie per le tue bellissime parole”.

Un riavvicinamento, questo, che potrebbe spingere i (numerosissimi) fan di Beatrice a dare una mano a Rosy nel televoto per la finale? Non si esclude che i Luzzers possano concentrarsi proprio sulla chef, con l’obiettivo di non ritrovarsi in finale Anita Olivieri.

Beatrice: -“Spesso in cucina non ha voluto aiuto eh, all’inizio mi ha fatta proprio fuori dalla cucina.

Nonostante questo, è stata veramente eccezionale”

Rosy: -"Grazie Bea" La prima dinamica dell'edizione, Bea nonostante tutto sempre un cuore di panna ❤️‍🩹#grandefratello #gf

Proprio nelle scorse ore, infatti, la Luzzi ha ribadito come, dal suo punto di vista, la giovane romana non meriti affatto di arrivare in finale. L’attrice ha trovato anche sospetto l’improvviso avvicinamento di Anita ad Alessio Falsone, insinuando che potesse essere una “mossa strategica” per ottenere consensi.