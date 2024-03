Grande Fratello, la stoccata dell’ex gieffina alla vincitrice Perla Vatiero

Grande Fratello giunto a capolinea dopo oltre sei mesi e con un trionfo inatteso: la stoccata dell’ex gieffina alla vincitrice Perla Vatiero

In questi giorni, è giunto finalmente a termine dopo sei lunghi mesi, l’ultima edizione in corso del Grande Fratello. Non è stata una edizione molto fortunata per Alfonso Signorini, infatti dopo tutti i cambiamenti attuati nel corso della scorsa estate, il programma ha cambiato totalmente volto. Anche i personaggi non famosi hanno avuto la possibilità di partecipare alla trasmissione, ma l’inizio è stato alquanto noioso, infatti moltissime polemiche vennero all’attenzione dei piani alti del programma. Soltanto un personaggio faceva la differenza della casa ed era l’attrice Beatrice Luzzi, che con il suo carattere, è stata in grado di creare tantissime dinamiche e di portare avanti la trasmissione per sei lunghi mesi.

Come abbiamo imparato nel corso delle ultime edizioni, succede molto spesso che nella casa entrano nuovi concorrenti anche a metà percorso o addirittura verso la fine. Questo è stato il caso di Perla Vatiero, che ha avuto la possibilità di entrare nella casa con lo scopo di riconciliarsi con il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Le cose però non sempre sono andate come sperava, infatti dopo l’ingresso di Greta nella casa, ovvero l’attuale ragazza del suo ex, le dinamiche sono completamente cambiate e Mirko è stato eliminato per sempre dal gioco dopo che telespettatori avevano notato un riavvicinamento tra lui e Greta che stavano vivendo un momento di crisi. Questo portò tantissime persone a provare empatia per Perla e a volerla come vincitrice, evento che si è effettivamente verificato.

Grande Fratello, dopo la finale la vincitrice Perla Vatiero finisce nel mirino

Di improvviso l’opinione pubblica si è completamente divisa soprattutto quando Perla ha avuto modo di mettersi a confronto con Beatrice, da quel momento in poi la gara è stata completamente aperta. Le due donne hanno avuto anche la possibilità di ritrovarsi nel corso della loro avventura nella casa e diventare amiche, ma alla fine si sono ritrovate una di fronte all’altra a battersi per la vittoria. Beatrice contro ogni aspettativa è arrivata seconda, mentre Perla ha trionfato accanto a Mirko, con cui nel frattempo ha avuto modo di ritrovarsi.

Una vittoria che ha scatenato tantissime polemiche, soprattutto perché Beatrice ha letto l’intera edizione con tantissime dinamiche, mentre molte persone reputano invece che la vincitrice sia stata in grado di andare avanti solo parlando della sua storia d’amore con Mirko. Infatti in questi giorni non sono mancate le frecciatine da parte di tantissime persone, che hanno fatto presente che ha vinto l’amore e nient’altro. Insomma, nessuno ci è andato giù leggero su questa faccenda, e sono intervenute anche persone note nel mondo dello spettacolo che proprio non hanno digerito il fatto che Beatrice, che è stata la concorrente per eccellenza, non sia riuscita a trionfare.

Cristina Plevani, ex concorrente di una scorsa edizione del Grande Fratello, ha deciso di commentare sui social quello che abbiamo visto in questi giorni. “Premetto che l’ho visto solo tramite i link dei social, ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice. Una donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano intorno a lei. Una donna dalla dialettica impeccabile” ha dichiarato, poi una stoccata davvero pesantissima Perla che per l’intera edizione è stata accusata di avere problemi con la grammatica. “Peccato che abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice. Spessore zero, forse Varrese (nel bene e nel male). Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?“.

Cristina non è l’unico personaggio pubblico che ha sostenuto Beatrice in questo suo percorso, ad esempio nelle ultime settimane è diventato virale il supporto sui social e di Elena Sofia Ricci, che si è davvero appassionata al programma grazie la presenza di Beatrice. D’altronde anche lo stesso conduttore, dopo la vittoria di Perla, ha abbracciato Beatrice ringraziandola per tutto quello che ha fatto per il programma in questi quasi sette mesi. Non è un segreto che sia stata lei la protagonista e che l’edizione avrebbe fallito già in partenza se non fosse stato per la sua presenza.