Grande Fratello, colpo basso degli autori a Beatrice: lo svela così

Il colpo basso degli autori a Beatrice Luzzi non è di certo passato inosservato al pubblico del Grande Fratello: l’attrice svela tutto così.

In questi giorni non sta facendo altro che parlare del Grande Fratello, che oramai sta giungendo al capolinea. Sono stati cinque mesi decisamente intensi, dove abbiamo avuto modo di conoscere tantissime personalità diverse e di affezionarci ad ognuna di loro, ma adesso è arrivato il momento di lasciarli andare per dare spazio ad altri programmi e poi, successivamente, ad una nuova edizione che seguiremo a partire da settembre.

Ovviamente non possiamo che essere tutti d’accordo sul fatto che la grande protagonista di questa lunga stagione sia stata senza ombra di dubbio Beatrice Luzzi. La famosa attrice, infatti, si è differenziata subito dagli altri per la sua intelligenza, per il suo cuore, per la sua dolcezza, e allo stesso tempo per la sua forza, che molto spesso hanno portato alcuni concorrenti ad attaccarla e a definirla addirittura cattiva, quando in realtà è ben altro.

Grande Fratello: il colpo basso a Beatrice Luzzi non è passato inosservato

Ogni protagonista si ritrova, però, ad avere a che fare con le sue rogne. Infatti, essendo lei la regina di questa edizione, gli autori hanno puntato tutto sulle dinamiche che la riguardavano. Per tale ragione non è stato semplice per Beatrice continuare, infatti qualche giorno fa ha preso in considerazione la possibilità di uscire, perché non ce la faceva più ad essere così tanto sotto torchio.

E non solo, ha dovuto sopportare i concorrenti con cui ha condiviso questa avventura, i quali molto spesso l’hanno criticata aspramente, ma anche gli autori non le sono stati di aiuto: proprio in questo periodo è entrata nella casa una nuova concorrente, ossia Simona Tagli.

Quest’ultima aveva, a quanto pare, il ruolo di andare contro Beatrice. Durante il provino la donna aveva detto di non sopportarla e ciò ha fatto pensare agli autori che sarebbero nati degli scontri interessanti, ma così non è stato perché Simona si è ricreduta su Beatrice e le due sono diventate amiche.

Insomma, gli autori hanno fatto un vero e proprio buco nell’acqua, perché ad oggi la nuova inquilina ha litigato con tutti in casa, tranne che con lei. E, nonostante a qualcuno possa non piacere, Simona si sta rivelando una spalla davvero importante per la Luzzi.