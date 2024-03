Grande Fratello, Alessio Falsone nella bufera: parole choc su Beatrice Luzzi

Dopo le polemiche legate al rapporto con Perla Vatiero, non sono finiti i problemi per Alessio Falsone al Grande Fratello.

Il gieffino ha fatto una confessione molto particolare e questo ha scatenato una pioggia di critiche. Scopriamo che cosa è accaduto nelle scorse ore tra le mura della casa più spiata d’Italia.

Gli animi sono sempre più tesi al Grande Fratello e quello che è successo ha riacceso i riflettori su due dei personaggi più chiacchierati di questa edizione del reality show: l’attrice Beatrice Luzzi e Alessio Falsone, ex fidanzato di Miss Italia, Carolina Stramare.

Grande Fratello, l’aspra polemica esplosa per le dichiarazioni di Alessio Falsone

Alessio Falsone nei giorni scorsi era stato preso di mira da Mirko Brunetti, il quale, già quando era uno dei concorrenti del reality show di Canale 5, si era mostrato geloso del legame nato tra il nuovo coinquilino del Grande Fratello e Perla Vatiero. Alla fine, Alessio ha dichiarato di non aver interesse per la ragazza e lei ha fatto altrettanto. I Perletti, come i fan della coppia amano chiamarli, si sono confrontati e riappacificati, e ora aspettano di rivedersi fuori dalla Casa.

Intanto, Alessio e Anita Olivieri si sono lasciati andare alla passione: ora sembrano sempre più vicini e sempre più complici, soprattutto dopo la fine della storia d’amore tra lei e il fidanzato, Edoardo. Eppure, una nuova polemica ha gettato scompiglio nella casa più spiata d’Italia e il tutto è stato generato proprio da una dichiarazione inaspettata del gieffino.

Nelle scorse ore, infatti, Falsone si è avvicinato ad Anita e le ha confessato di avere una sensazione particolare, dettata dai comportamenti di una delle loro coinquiline, ovvero Beatrice Luzzi. Secondo il gieffino, l’attrice avrebbe un interesse per lui e ci avrebbe anche provato. La Olivieri è rimasta interdetta e, in un primo momento, si è mostrata incredula.

Poi, i due hanno continuato a chiacchierare, in disparte, mentre tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello si divertivano e cantavano un brano musicale iconico di Raffaella Carrà. Dopo un po’ le parole di Alessio hanno convito Anita, che gli ha creduto e alla fine ha commentato: “Lei è un po’ invidiosa, vuole tutto ciò che è mio, che ci devo fare?”.

Il pubblico che ha visto le immagini riprese dalle telecamere del Grande Fratello, condivise sui canali social, si è scagliato contro Alessio Falsone, scrivendo pubblici commenti al vetriolo e sottolineando come il concorrente sia presuntuoso e convinto di piacere a tutte le donne del reality.