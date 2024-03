Giorgia Soleri, scambiata per la ‘fiamma’ di Ghali: l’attivista non si tira indietro, anzi

Giorgia Soleri coltiva la sua passione per le battaglie sociali, ma anche per i musicisti italiani. Ghali attira la sua attenzione.

Un fraintendimento tramutatosi in una questione di stato. Facciamo un passo indietro, precisamente durante la settimana sanremese. Ghali pubblica uno scatto insieme alla sua mamma, alla quale ruba un affettuoso bacio sulla guancia. I capelli scuri, il volto dalla carnagione chiara e la pelle invidiabile: la donna viene scambiata per l’attivista e scrittrice Giorgia Soleri. Quest’ultima non è rimasta in silenzio. Al contrario ha risposto a tutti coloro che l’hanno esortata a farsi avanti con il rapper ed interprete di Casa mia.

“Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiato per una donna visibilmente più grande (e bella) di me” – è consuetudine ormai associare espressioni non proprio lusinghiere con un complimento, un modo dolce volto ad indorare la pillola – “invece mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciata così purtroppo” – ammette l’ex compagna di Damiano David.

Considerando il legame indissolubile e profondo che il cantante nutre per sua madre, è difficile che possa concederle una possibilità dopo che Giorgia Soleri ha sottolineato come si sarebbe dovuta sentire sminuita se scambiata per lei. Nel medesimo post poi, la scrittrice lancia impunemente una frecciatina allo stesso Ghali, manifestando chiaramente il suo interesse nei suoi confronti. Attenzioni che, per altro, sembra che Soleri riservi al collega dell’ex dal 2017.

Giorgia Soleri e quel messaggio d’amore inascoltato

“Sappiate che è dal 2017 che mi faccio avanti e non vengo cag*** di striscio”– ammette Giorgia Soleri. Per quanto all’epoca l’attivista fosse legata sentimentalmente al frontman dei Maneskin, le sue dichiarazioni non dovrebbero stupirci. Lei stessa spiegò alla web community come il rapporto con il cantante fosse fondato sul concetto di amore libero e che entrambi avrebbero potuto approcciare altri ragazzi o ragazze. Ad ogni modo, sembra che Ghali non abbia mostrato il minimo interesse per la scrittrice.

Quest’ultima ha persino condiviso alcune chat private, nelle quali si percepisce chiaramente il suo interesse, ma che – al contempo – non presentano feedback dal rapper. “Se tu sei uno di quegli uomini che in una relazione cerca una persona simile alla propria mamma, sappi che l’hai trovata” – conclude.

Peccato che, purtroppo per lei, Ghali sia felicemente fidanzato con la stilista Camilla Venturini, con la quale (sembra) si sia instaurato un rapporto, chiamiamolo per convenienza, “tradizionale”. Dal canto suo, il diretto interessato e oggetto del desiderio di Giorgia Soleri non è intervenuto nel merito, lasciando che quanto espresso sui social si affievolisse in pochi giorni.