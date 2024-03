Giancarlo Magalli, confessione (inaspettata) sui suoi famosissimi colleghi: è successo davvero

Giancarlo Magalli ha fatto una confessione inaspettata su due famosissimi colleghi. Il conduttore si è lasciato andare al racconto di alcuni aneddoti: ecco che cosa è successo davvero.

Il conduttore televisivo ed ex volto storico di Rai 2 non si è mai tirato indietro nel raccontare delle vicende inedite successe nel passato. Una di queste coinvolge anche alcuni suoi colleghi noti al grande pubblico.

La vita privata e professionale di Giancarlo Magalli è sempre stata interessante agli occhi del pubblico. In pochi sanno che è stato uno dei primissimi animatori dei villaggi turistici a riuscire ad avere una brillante carriera in televisione, sia come attore che come conduttore, ben prima di Fiorello e Amadeus.

Attualmente Magalli si è allontanato dalla TV, dopo alcuni problemi di salute che lo hanno coinvolto, tanto che ha lasciato anche la conduzione de I Fatti Vostri, programma che lo ha visto al timone dal 1991 al 2021. Proprio di recente, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha raccontato degli aneddoti su Carlo Verdone e Christian De Sica.

Giancarlo Magalli, gli aneddoti su Verdone e De Sica: ecco cosa è successo

Nel corso della sua intervista al noto quotidiano nazionale, Giancarlo Magalli si è lasciato andare ed ha rivelato anche, e soprattutto, dei momenti inediti sia della sua carriera professionale che della sua vita privata. In particolare, ha raccontato la sua esperienza all’interno del collegio Nazareno con Christian De Sica e Carlo Verdone.

Magalli ha rivelato che, nello stesso collegio frequentato da lui, c’erano anche i due celebri attori, i quali avevano un anno in meno ed erano nella stessa classe. “Fu come entrare in un cinepanettone“, ha ammesso nel corso dell’intervista, per poi specificare che lui conduceva gli spettacoli e Verdone imitava sia il preside che i professori in un modo perfetto.

“Christian all’inizio era un po’ montato, arrivava con la Mercedes e l’autista”, ha spiegato Magalli durante l’intervista. Ha confessato, inoltre, che De Sica veniva preso in giro perché un po’ “grassoccio”. Durante quegli anni, il conduttore ha rivelato che, quando passava il collega, gli altri compagni gli cantavano delle canzoni oscene, anche se Christian non si è mai scomposto.

Quando il padre di De Sica smise di lavorare nel cinema, Giancarlo aveva iniziato ad affacciarsi alla produzione cinematografica grazie alla conoscenza con Gianni Buffardi, il marito di Liliana De Curtis, nonché figlia di Totò. È proprio con l’attore partenopeo che ha avuto la grande fortuna di lavorare in tre film in qualità di segretario di produzione.