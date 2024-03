Ghali aggiunge nuove date al suo tour: come acquistare i biglietti

Vuoi assistere a un concerto di Ghali dal vivo? Non farti scappare gli ultimi biglietti: ecco come comprarli e quanto costano.

Se sei fan del rapper e produttore discografico italiano sarai felice di sapere che, con il suo management, ha deciso di estendere il suo tour musicale, aggiungendo nuove tappe. Dunque, potrebbe essere il momento buono per assicurarsi un posto speciale a uno degli eventi più gettonati dei prossimi mesi.

Molto probabilmente anche le nuove date andranno tutte sold out e il motivo è che Ghali sta riscuotendo un enorme successo, soprattutto dopo la sua performance al 74esimo Festival di Sanremo. Scopri subito come acquistare i biglietti per i concerti che terrà in autunno, le esibizioni live del cantante si svolgeranno in tutta Italia, da nord a sud, da Milano a Napoli!

Ghali, come acquistare i biglietti per le nuove date del tour

Il nome di Ghali è noto da anni ormai a tutti coloro che seguono la musica urban. L’artista è stato uno dei primi interpreti della trap in Italia, declinando l’insegnamento di cantanti come i Migos, e ha scalato le classifiche delle piattaforme di streaming con i suoi brani inediti. Il suo è un genere che mette insieme trap, pop rap e sonorità tunisine. Negli ultimi mesi, è diventato ancora più popolare e il motivo è legato ai messaggi di pace che ha portato sul Palco del Teatro Ariston.

Ghali è stato anche inserito da Time nella lista delle personalità che potrebbero plasmare il mondo. Dopo le polemiche e gli applausi del 74esimo Festival di Sanremo, Ghali, come ha annunciato sui canali social, ha deciso di tornare alla sua essenza, ovvero all’esibizione dal vivo, e ha annunciato tutte le tappe del suo tour, che si terrà in autunno.

Le prime tappe, quelle del Forum di Milano, sono andate sold out in pochissimo tempo. Così, assieme al suo management, ne ha aggiunte altre. I live di Ghali si svolgeranno dal 28 ottobre 2024 al 15 novembre e toccheranno le città di Milano, Firenze, Roma, Bologna, e Napoli. Ecco gli appuntamenti dei prossimi concerti:

28 Ottobre – Milano (Forum) – soldout

29 Ottobre – Milano (Forum) – soldout

4 Novembre – Firenze (Mandela Forum)

6 Novembre – Roma (Palazzo dello Sport)

10 Novembre – Bologna (Unipol Arena)

12 novembre 2024 – Napoli, Palapartenope – nuova data

15 novembre 2024 – Milano, Forum – nuova data

Il costo dei biglietti va da 43,70 euro, a 51,75 euro ed è possibile acquistarli sul sito ticketone.it o su ticketmaster.it.