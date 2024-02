GF, Beatrice attacca Perla: al web non sfugge il controsenso, squalifica in arrivo?

Al popolo del web non è sfuggito un controsenso che vede come protagonista un’inquilina della casa più spiata d’Italia: squalifica in arrivo?

Protagoniste dell’edizione in corso del Grande Fratello, non è passato inosservato uno scambio di battute tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Ma cosa è successo? Scopriamolo assieme!

La televisione è un mezzo di comunicazione molto apprezzato, sia dai grandi che dai piccini. Permette, infatti, di accedere a contenuti adatti per ogni fascia d’età, riuscendo così ad assecondare i gusti personali di ognuno di noi. Tanti, d’altronde, sono i programmi disponibili, che spaziano dai telegiornali e film, fino ad arrivare ai game e reality show.

Proprio soffermandosi su quest’ultimo genere, non si può non citare il Grande Fratello. A distanza di anni dalla messa in onda della prima stagione, questo reality continua ancora oggi a tenere incollati davanti allo schermo tantissime persone, curiose di scoprire le dinamiche che vedono coinvolti i vari inquilini.

GF, scontro tra Beatrice e Perla: il controsenso non passa inosservato, ecco cosa è successo

Al timone del programma c’è sempre Alfonso Signorini, affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e dall’esperta social Rebecca Staffelli. A mandare avanti la baracca, ovviamente, ci pensano i concorrenti che hanno deciso di entrare nella casa più spiata di Italia e mettersi in gioco. Tra questi non possiamo non citare Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, che si rivelano essere le protagoniste indiscusse dell’edizione in corso del Grande Fratello.

Proprio l’attrice, ricordiamo, è stata scelta dal pubblico come prima finalista del programma. Un traguardo importante per la Luzzi, che di recente ha avuto uno scambio di battute con l’ex volto di Temptation Island che non è passato inosservato al popolo del web. Ma cosa è successo? Ebbene, i telespettatori del Grande Fratello non hanno potuto fare a meno di notare come, nell’arco della giornata, Perla indossi spesso gli occhi da sole.

In base al regolamento del Grande Fratello, però, sembra che gli inquilini della casa non possano indossare occhiali con lenti scure per coprire il volto, eccetto il caso in cui si stiano abbronzando. Perla sarebbe stata pertanto richiamata più volte dagli autori. La stessa Vatiero si è quindi chiesta: “Ma perché mi devo togliere gli occhiali da sole?”.

Una domanda che ha attirato l’attenzione di Beatrice Luzzi che, con la sua solita schiettezza, ha risposto: “Forse perché in puntata esci sempre con gli occhiali da sole nelle clip”. Uno scambio di battute che ha incuriosito e divertito i fan delle due gieffine, che nel corso della loro permanenza nella casa più d’Italia sono riuscite a conquistare l’affetto di un’ampia fetta di pubblico.