Gerry Scotti, tutti pensavano fosse impossibile: l’annuncio a sorpresa

Per Gerry Scotti, che da poco è tornato in onda la domenica sera con Lo show dei record, è arrivata una notizia inaspettata.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Ha iniziato a lavorare sul piccolo schermo da giovanissimo e da allora non si è più fermato. Da tempo è impegnato a Mediaset, tanto che oggi è inserito, insieme a Maria De Filippi e Paolo Bonolis, tra i volti più importanti e famosi dell’azienda. Inoltre, è considerato lo zio più celebre d’Italia ed è, per questo, soprannominato Zio Gerry.

Sono diverse le trasmissioni che l’hanno visto protagonista, come La Sai l’ultima?, Passaparola, La corrida, Caduta Libera, Io canto, Chi vuol essere milionario?, The winner Is e tantissime altre ancora. Difficile citare tutti i format di cui è stato conduttore, dato che la lista è decisamente lunga. Da qualche settimana è tornato con la nuova edizione de Lo show dei record, dove – come ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ci saranno ben 180 esibizioni. Ma, a quanto pare, per il conduttore c’è un’altra bella notizia, arrivata proprio in questi giorni.

Gerry Scotti, l’annuncio a sorpresa entusiasma tutti: importante traguardo per il conduttore

Da quando Gerry Scotti ha esordito in televisione, non ha fatto altro che portare a casa un successo dopo l’altro. I programmi che ha condotto negli anni e che ancora oggi vedono la sua presenza, sono per Mediaset una garanzia. Infatti gli ascolti sono sempre altissimi e questo dimostra quanto i telespettatori si lascino coinvolgere da quello che viene trasmesso in onda. Negli ultimi giorni, per il conduttore è arrivata un’altra bella notizia.

A riportarla, nella sua rubrica sul settimanale DiPiù, è Platinette, che parla degli obiettivi impossibili che Zio Gerry è riuscito a raggiungere negli anni della sua carriera. I dati parlano chiaro, soprattutto in riferimento alla sua presenza, dato che non tutti i presentatori sono riusciti a raggiungere un successo così grande. Ha infatti spiegato che è diventato l’uomo dei record, con 1690 puntate di Chi vuol essere milionario?, programma di cui ha preso il timone nel 2000.

Platinette fa, inoltre, sapere che se continua così, con questi ritmi, stabilirà un nuovo primato anche con ‘Lo show dei record’. Il format in onda la domenica sera e che sarà trasmesso fino ad aprile, vede la conduzione di Gerry per la quinta volta. Come viene riportato sul settimanale, i segreti del suo successo sono l’affidabilità e la sua adattabilità, che portano i telespettatori a seguire il programma in totale relax. È evidente che Gerry Scotti riesca sempre, da quando ha iniziato a muoversi in televisione, a catturare l’interesse del pubblico.