Gemma Galgani vuota il sacco: cosa accade davvero con Tina Cipollari

Gemma Galgani vuota il sacco su quello che, da anni, vediamo a Uomini e Donne: cosa accade davvero tra lei e Tina Cipollari.

A settembre Gemma Galgani compie il suo 14º anniversario televisivo, infatti era il 2010 quando si è ritrovata ad entrare a far parte della trasmissione Uomini e Donne. Mai avrebbe immaginato che questa sua avventura sarebbe diventata così importante e che sarebbe durata tanto a lungo, invece è proprio quello che è accaduto ed è questo uno dei motivi per cui è stata sempre molto criticata dall’opinionista Tina Cipollari.

Non c’è niente da fare, Tina ad un certo punto ha preso Gemma di mira e ha cominciato ad attaccarla sempre più spesso sul fatto che, secondo lei, non stava realmente cercando l’amore nel programma ma qualcos’altro, considerato che non si è mai accontentata di un uomo che ha provato a corteggiarla in tutti questi anni. Semplicemente, Gemma è una donna molto esigente, e quelli che sono piaciuti a lei tante volte l’hanno soltanto presa in giro e non l’hanno ricambiata.

Gemma Galgani si confessa: come stanno le cose con Tina Cipollari

Tina a questa storia non crede affatto, oramai pensa di aver imparato a conoscere Gemma e sa benissimo che semplicemente potrebbe accontentarsi, ma vuole sempre uno più giovane, ricco, bello, e con tante qualità che a parer dell’opinionista sono superficiali paragonate ad un sentimento. Proprio per questa ragione, più volte le due donne si sono ritrovate a scontrarsi in trasmissione e a fare i conti con delle vere e proprie liti che sono durate secoli.

Insomma, sono state per anni le due acerrime nemiche di Uomini e Donne senza trovare pace. Non si sono mai date tregua, certo, ma negli ultimi tempi le due hanno smesso di litigare. Forse si sono stancate di sentirsi dire che probabilmente è tutta una montatura? Non si sa, rimane il fatto che di recente, almeno qualche volta, si sono ritrovate addirittura in accordo su determinate cose.

Silvia Toffanin ha avuto la possibilità di intervistare Gemma proprio in questi giorni e ha deciso di toccare l’argomento Tina, che in realtà l’ha sempre fatta molto soffrire: “In quel periodo non mi sono divertita. Non è stata una passeggiata, anche se prima era più chiassosa nel manifestare la sua antipatia”.