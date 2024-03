Gemma Galgani, amore tormentato a Uomini e Donne? L’indizio preoccupa i fan

Nuovo amore per la storica dama di Uomini e Donne? Qualcosa, però, non quadra e preoccupa i fan: ecco cosa sta succedendo a Gemma Galgani.

Nonostante siano trascorsi più di 15 anni, Gemma Galgani ancora non ha trovato la sua anima gemella. La dama non si arrende e prosegue il suo percorso nel programma della De Filippi. C’è da dire che, rispetto a qualche anno fa, l’ex fiamma di Giorgio Manetti non è più al centro studio come un tempo, eppure i fan continuano a sostenerla e a seguirla.

Tra le sue ultime frequentazioni ricordiamo quella con Silvio, ma anche con Giancarlo, dove è finita nel peggiore dei modi. Il cavaliere, durante l’esterna, l’ha praticamente mandata a quel paese umiliandola davanti a tutti. Stando alle anticipazioni, però, la Galgani pare abbia iniziato a frequentare un altro cavaliere. Tuttavia, un dettaglio non passato inosservato confermerebbe già la rottura. Vediamo insieme il perché.

Una nuova frequentazione per Gemma Galgani: è già finito tutto? L’indizio sui social

Stando alle ultime anticipazioni circolate in rete, sembra che per Gemma sia arrivata qualche piccola novità. La dama si è seduta al centro studio affermando che sta conoscendo un nuovo cavaliere. Per ora non sappiamo di chi si tratta, quale sia il suo nome e soprattutto se sia giovane o meno, quello che possiamo confermare è che lei si è detta propensa ad una continuazione. Questo, almeno, è quello che riporta Lorenzo Pugnaloni. La Galgani ha esternato la sua felicità, augurandosi che questa volta sia quella giusta.

Negli scorsi giorni, tuttavia, ha passato il venerdì sera incollata alla tv per vedere Terra Amara. Di conseguenza, molti fan pensano che la frequentazione potrebbe essere stata già interrotta, dal momento che non è uscita. Ovviamente, non sappiamo se sia andata realmente così, ma è probabile che qualcosa potrebbe essere accaduto. Per avere la certezza, non ci resta altro che aspettare le registrazioni dell’11 e 12 marzo.

Per la 70enne piemontese gli ultimi due anni, come detto in precedenza, non sono stati affatto semplici. Ha purtroppo, ricevuto numerose delusioni, che l’hanno portata ad essere più riflessiva. Complice senza dubbio anche la sua popolarità: Gemma ha capito che tanti uomini chiamano non per conoscerla, ma per sfruttare – attraverso la sua persona – il fatto di essere in tv. È accaduto diverse volte, e in alcune è dovuta intervenire anche Maria De Filippi.