Gabriele Cirilli, l’orrendo dramma che ha investito l’attore: la verità spunta solo ora

Solo adesso viene fuori tutta la verità sul suo passato: l’attore e comico Gabriele Cirilli è stato investito da un orrendo dramma.

Lo vediamo sempre sorridente e con la battuta pronta, eppure Gabriele Cirilli non ha avuto un passato facile: quanto vissuto lo ha cambiato e, oggi, lo ha portato ad essere più forte di prima.

In una lunga e commovente intervista, l’attore e comico romano ha parlato di un difficile momento che è riuscito a superare solo grazie all’aiuto della sua famiglia e al supporto di specialisti. Oggi, Cirilli sta bene e senza dubbio è uno dei protagonisti più amati in teatro e sul piccolo schermo. Ma scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

L’attore e comico racconta il suo dramma: la verità viene a galla solo oggi

Gabriele Cirilli in una recente intervista ha raccontato di un periodo buio e doloroso della sua vita. Un periodo in cui ha dovuto lottare tanto. Come spesso accade a molti artisti, quando ci si trova in difficoltà, scatta una sorta di malore che poi viene definito depressione. Ebbene, anche l’attore e comico ha dovuto combattere contro questa grave malattia. La mancanza di lavoro, in particolare, lo ha portato ad avere gravi problemi economici.

Un momento non semplice, come lo stesso Gabriele ha ammesso, ma fortunatamente è riuscito a superare il tutto grazie al supporto della sua famiglia. A stargli vicino la moglie Maria, che conosce da quando era poco più che maggiorenne. Un amore forte e duraturo, come lo dimostrano ancora. Proseguendo, Cirilli ha raccontato che, in quel periodo, ha pregato tanto e ha capito l’importanza di credere in Dio.

All’inizio della sua carriera, confessa ancora il comico, ci sono stati molti bassi che alti. Lo scartavano ai provini e tornava accasa deluso e amareggiato. Andavano di moda i belli, ha ammesso, e in quei momenti passava le sue giornate disteso sul divano di casa: “Ho avuto una grande depressione. Perché volevo affrontare questo lavoro con grinta ed energia e non me lo permettevano. Quindi mi sentivo impotente”.

Purtroppo hanno dovuto vivere con lo stipendio della compagna, che è farmacista. Poi, quando le cose hanno iniziato ad andare bene, si è licenziata. Oggi fortunatamente quel periodo è solo un brutto ricordo. Negli anni è riuscito a realizzare i suoi sogni e sono tanti i programmi di successo a cui ha preso parte: da Zelig a Ballando con le stelle, fino a Tale e Quale show.