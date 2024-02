Francesco Totti massacrato per i complimenti alla figlia Chanel: il commento scatena gli haters

Francesco Totti è stato massacrato dopo i complimenti fatti alla figlia Chanel: ecco cosa sta succedendo all’ex Campione della Roma.

Uno dei Campioni e degli idoli della Roma che ha cambiato il mondo dello sport e del calcio italiano ma non solo è proprio lui, Francesco Totti. Nel corso della sua carriera ha segnato un’epoca con le sue 250 reti nella stessa squadra e 307 in totale, record in Italia per il team di club. Recentemente, è finito sotto la bufera mediatica per il divorzio burrascoso da Ilary Blasi e, in questi giorni, per un commento fatto a sua figlia Chanel. Ma andiamo a vedere insieme cosa è realmente successo.

Giovanissimo, a soli sette anni, Francesco cominciò a praticare il suo sport preferito tanto che, nel 1989, raggiunse un accordo con la Lazio per la sua cessione. Tuttavia qualcosa andò storto e i suoi genitori vennero contattati dall’allora responsabile della Roma, che gli convinse a scegliere la squadra. Dopo soli tre anni in giovanile, nel campionato 1992-1993 esordì in serie A.

La sua carriera è stata brillante e ha segnato un’epoca, soprattutto per la squadra giallo rossa che non dimenticherà mai i goal che hanno cambiato il destino sia di Totti sia della stessa Roma, che ha ormai per sempre la sua firma.

Circa la vita sentimentale, Francesco è stato legato per ben vent’anni alla bellissima showgirl Ilary Blasi, da cui ha avuto tre splendidi figli: Cristian, Chanel e la piccola Isabel nata nel 2016. Nonostante l’amore portato sin dal primo momento sotto i riflettori, i due hanno deciso di separarsi. Il Capitano pare abbia tradito la Blasi con la nuova compagna Noemi Bocchi. Il divorzio è ancora oggi oggetto di intervento mediatico e di gossip, visto che non si è arrivati ad un accordo.

Francesco Totti nella bufera: ecco il motivo

Nonostante la separazione, Francesco continua ad essere particolarmente legato ai suoi figli e a stargli sempre vicino nonostante non vivano più sotto lo stesso tetto. Proprio la secondogenita Chanel, recentemente, ha pubblicato uno scatto che Totti ha commentato scatenando l’ira funesta degli haters. Ma come mai?

La giovane Chanel, ormai sedicenne, avrebbe condiviso una sua foto con uno sfondo decisamente meraviglioso. Papà Francesco, come spesso accade, ha risposto scrivendo: “Bella come il sole”. Il commento, però, non ha fatto altro che alimentare le domande negative degli utenti che hanno affermato successivamente: “Ma a scuola non ci va mai?“.

E ancora: “Francesco mi sa che ti sei rinco******to. Tua figlia ha 16 anni e fa le cose da trentenne. Capitano svuota il cervello e ragiona poco poco”. Chissà come la prenderà Totti.