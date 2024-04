Francesco Facchinetti senza vergogna confessa la sua grande dote: “Forse dovrei farmi pagare”

Francesco Facchinetti e la confessione inedita che lascia tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità sulla vicenda

Uno dei personaggi che ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo dimostrando il suo grande livello di professionalità è proprio lui, Francesco Facchinetti. Abbiamo imparato a conoscerlo proprio con la sua famosa Canzone del Capitano anche se dopo, ha preferito continuare la sua attività da manager e producer. Ultimamente, ha lasciato il segno con una confessione davvero inedita: andiamo a vedere di che si tratta.

Classe 1980, il cognome di Francesco è abbastanza conosciuto, infatti il ragazzo è il figlio di Roby Facchinetti, noto frontman dei Pooh. La separazione tra suo padre e suo madre è stato un avvenimento abbastanza doloroso che ha lasciato il segno nella sua vita. Proprio in una intervista, l’uomo ha confessato: “Avevo 6 anni quando i miei si sono separati. Un giorno, a 10 anni, ho colto la palla al balzo e ho parlato con mio padre. Non lo vedevo da quasi un anno”.

Circa il suo esordio nel mondo dello spettacolo, Francesco fu notato da Claudio Cecchetto che gli propose la famosissima Canzone del Capitano che ottenne il doppio disco di diamante ed è a oggi il singolo più venduto del XXI secolo in Italia. A questo, fece seguito il secondo singolo Salta, e Facchinetti venne eletto rivelazione dell’anno agli Italian Music Awards 2003. Ultimamente, però l’artista e produttore è riuscito a fare una confessione davvero inedita che ha lasciato tutti senza fiato: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Francesco Facchinetti, la confessione che ha sconvolto tutti: ecco di cosa si tratta

Molto attivo sui social, Francesco Facchinetti tende spesso a condividere con i propri fan attimi della sua vita quotidiana e della sua carriera che lasciano tutti senza parole. Questa volta, però, si è davvero superato con una storia su Instagram.

Una delle passioni di Francesco, oltre alla musica e alla sua attività da manager nella quale è molto bravo, è proprio quella di guardare le partite di calcio. Spesso, nelle sue Instagram Stories posta dei momenti iconici della sua vita, come ha fatto di recente, postano una foto dallo stadio in cui si trovava.

Quello che ha colpito molto il pubblico è stata la sua descrizione. Infatti ha scritto: “13 partite viste in questo stadio e 13 vittorie per l’Atletico! Forse devo farmi pagare”. Ovviamente si tratta di una frase ironica in quanto a detta sua, sarebbe proprio lui a portare fortuna alla squadra in questione. Ma secondo voi è davvero così?