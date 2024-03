Francesca Ferragni con e senza trucco: il cambiamento è evidente, un’altra persona

Francesca Ferragni ha mostrato la sua ‘trasformazione’ sui social: ecco come cambia il viso dell’influencer prima e dopo il trucco.

Francesca Ferragni è la sorella di Chiara e Valentina ma, a differenza delle due imprenditrici, è sempre stata più lontana dai riflettori. Dopo gli studi superiori, si è iscritta all’Università Bocconi di Milano, conseguendo una laurea magistrale in Odontoiatrica e Protesi dentale. In seguito ha iniziato a lavorare nello studio di suo padre, dato che anche lui si è affermato come dentista, per poi trovare una nuova occupazione nello stesso ambito.

Proprio nelle ultime settimane è finita al centro dell’attenzione, perché è cominciata a circolare un’indiscrezione su una sua presunta sospensione dal lavoro, a causa del caso del Pandoro Balocco, che vede indagata sua sorella Chiara.

Ma a smentire il rumor è stato il titolare dello studio dove è occupata: ha sottolineato che Francesca è una delle dottoresse più brave che abbia mai avuto e che non la manderebbe mai via. Oggi la sorella dell’imprenditrice è riuscita comunque a raggiungere un grande successo sui social, ed è qui che, negli ultimi giorni, ha mostrato un prima e dopo del suo viso senza e con il trucco.

Francesca Ferragni, eccola prima e dopo il trucco: sui social mostra il cambiamento

Nonostante Francesca Ferragni sia sempre stata a distanza dai giornali e dalla televisione, è riuscita a diventare un’influencer famosa sui social. Mentre le due sorelle, Chiara e Valentina, sono più attive anche nello spettacolo, lei ha preferito crearsi un piccolo spazio su Instagram, dove oggi è seguita da migliaia di persone. Qualche giorno fa ha usato il suo canale per condividere un video in cui ha mostrato la sua ‘trasformazione’.

Francesca, nel filmato, appare con il viso completamente senza make up e, dopo pochi istanti, si mostra super truccata. Ha optato per un risultato abbastanza accentuato, per questo è evidente il cambiamento dal prima al dopo. In particolare, è l’effetto della matita nera a rendere il suo sguardo più luminoso. Sugli occhi e sulle labbra, invece, ha scelto di osare con un colore nude che le sta benissimo.

Prima aveva, inoltre, i capelli tirati all’indietro con due fermagli, mentre nel secondo scatto appare con una chioma lasciata libera, morbida ma soprattutto liscia. Soltanto poche settimane fa, la sorella di Chiara aveva deciso di cambiare look: dal castano, infatti, è voluta passare ad una tinta bionda con sfumature più scure all’interno. Con questa nuova chioma, e con il trucco che ha scelto di fare, è bellissima.