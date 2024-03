Flavio Briatore, operato d’urgenza per un tumore: le commoventi parole di Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore, il famoso imprenditore è stato operato d’urgenza per un tumore: le commoventi parole di Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore è, senza ombra di dubbio, uno degli imprenditori più conosciuti del nostro Paese. Nel corso degli anni è riuscito a segnare una vera e propria svolta nel mondo dell’imprenditoria con tutto quello che è stato in grado di creare, ma per via delle sue storie d’amore, è stato molto spesso anche sotto ai riflettori e sulle prime pagine del gossip.

Ad esempio, tra le tante donne che hanno costellato la sua lunga vita, di certo non possiamo fare a meno di menzionare Elisabetta Gregoraci, la donna che ho sposato e che gli ha regalato la gioia di diventare padre del piccolo Nathan Falco. Insomma, oramai non tanto piccolo, infatti suo figlio sta diventando grande e Flavio fino a poco fa si è impegnato tanto per riuscire a trovare un futuro adatto a Nathan, tentando di convincerlo a frequentare una scuola all’estero dove la sua educazione prenderebbe una traiettoria ben precisa.

Flavio Briatore operato d’urgenza: la vicinanza dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci

Ora però Flavio ha bisogno e deve concentrarsi assolutamente su se stesso, considerato infatti che di recente ha scoperto di avere un tumore cardiaco di cui ha poi parlato proprio sul suo profilo Instagram. Proprio per questo motivo, è stato operato d’urgenza e per questo momento così delicato della sua vita, ha avuto accanto la sua ex moglie Elisabetta. Infatti nonostante il divorzio i due non hanno mai smesso di essere una famiglia, sono rimasti buoni amici ed Elisabetta considera il padre di suo figlio, senza dubbio una delle persone più importanti della sua vita.

“Nel quotidiano poniamo sempre l’attenzione in un sacco di cose ma la verità è che non c’è nulla più importante della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita. Oggi, dopo dieci giorni, la mia famiglia può ringraziare di cuore il Professor Maisano, la terapia intensiva cardiochirurgica e il reparto 1Q dell’ospedale San Raffaele di Milano” ha scritto Elisabetta, pubblicando sui social uno scatto che la ritrae con il suo ex marito, insieme sorridenti e con le mani intrecciate.

E poi non ha potuto fare a meno proprio di dedicare un pensiero all’uomo che ha sposato tanti anni fa e per cui ha avuto tanta paura in questi giorni: “In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento di recupero post-operatorio” sono state queste le sue parole. “In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre, non mi hanno fatta muovere di qui“. Questi giorni di paura però hanno fatto capire più che mai ad Elisabetta l’importanza della famiglia a cui bisogna sempre stare accanto: “Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla famiglia. Si torna a casa“.