Fiorello distrutto, parole che fanno male da una persona molto vicina

Fiorello ha subito un attacco che ha lasciato un po’ spiazzati in una situazione molto particolare e che sta coinvolgendo anche Amadeus e la Rai. Ma chi ce l’aveva con lui?

Di sicuro il protagonista di questo episodio è totalmente inaspettato, tutto nato da una dichiarazione di Fiorello stesso nella trasmissione Viva Rai2.

Sempre in maniera molto ironica Rosario ha trattato il tema della fuga dalla Rai, proprio su una delle reti di punta della tv di Stato. Durante il suo programma ha specificato, leggendo un quotidiano: “Dopo Amadeus via anche Floris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l’8 e andrà al Nove. La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico di La7. Enrico Mentana ha già il cartellino con la scritta “scontato del 20%”, è già in partenza. Appena si comprano l’informazione hanno già il terzo polo: Rai 1, Canale 5 e Nove”.

Nonostante queste parole arriva la smentita del patron di La7 Urbano Cairo: “Caro Fiorello, noi stiamo bene qui. Abbiamo anche un bel divano e per te c’è sempre posto”. Le parole dure nei confronti di Rosario non sono però sue. Andiamo a leggere da vicino chi ha realmente scagliato la freccia della discordia, creando anche un po’ di preoccupazione. Ma chi è stato allora?

Fiorello, arriva l’attacco inatteso

Le parole verso Fiorello sono inattese perché arrivano da una persona molto vicina, che pare non aver proprio accettato la sua satira nei confronti della Rai. Ma andiamo con ordine.

Fiorello ha specificato: “Il Cda della Rai ammette il sorpasso di Mediaset, per la prima volta in trent’anni di duopolio. È bello perché così ci sarà uno stimolo nuovo per fare meglio. Al posto del cavallo della Rai in Piazza Mazzini c’è già il Gabibbo. Ieri Roberto Sergio esclamava ‘Italia… uno!””. Fino a quando viene contattato per messaggio dallo stesso ad.

Fiorello continua: “Mi è arrivato non un caz*iatone, ma quasi, da Roberto Sergio: “Hai letto una notizia falsa, è il miglior bilancio degli ultimi anni e siamo sempre leader negli ascolti”. Ha messo anche l’emoji con il ditino puntato, il direttore smentisce”.

Insomma le parole di Fiorello non sono piaciute tanto da far arrivare una smentita in diretta che per dovere di cronaca il conduttore ha voluto citare mantenendo, ancora una volta, il suo essere sempre trasparente e senza mai trovarsi a nascondersi dietro a qualche altra persona.