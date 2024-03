Fedez si regala una Ferrari, quanto costa l’auto di lusso: cifra da capogiro

Fedez si regala una Ferrari, quanto costa l’auto di lusso che il rapper milanese ha deciso di acquistare per lui (e suo padre): cifra da capogiro

Fedez sta vivendo, senza ombra di dubbio, uno dei periodi di cambiamento più radicali di tutta la sua vita. Aveva finalmente trovato il suo posto e la sua dimensione accanto a Chiara Ferragni, la donna che ha scelto di sposare e con cui sperava di poter stare per sempre. La loro storia era stata una vera e propria favola che negli anni aveva fatto sognare tantissime persone, in modo particolare quando hanno cominciato a mettere su famiglia e sono venuti al mondo Leone e Vittoria, due figli meravigliosi che hanno voluto con tutti loro stessi e che hanno riempito la loro vita di amore e di gioia. Tutti, sui social, sono impazziti per questi due bambini che hanno mostrato subito uno spiccato senso dell’umorismo e un certo talento nello stare davanti all’obiettivo del cellulare.

Comunque sia, quella favola di cui si è tanto parlato, ad oggi è giunta a capolinea. Dopo settimane e settimane di crisi, Chiara e Federico hanno definitivamente deciso di mettere un punto alla loro storia e di intraprendere due strade completamente separate. Per quanto i loro fan sperino che si tratti di una crisi passeggera, purtroppo non sembra affatto così.

Fedez acquista una nuova macchina: la Ferrari ha una cifra da capogiro

Ad oggi, il loro approccio ai social è completamente cambiato. Da una parte c’è Chiara che sta continuando a vivere nella casa che hanno acquistato pochi mesi fa con i due bambini, concedendosi qualche viaggio di relax con la famiglia, dall’altra c’è Federico che sembra perennemente impegnato ma che sta facendo comunque del suo meglio per essere presente nelle vite dei suoi figli, che da un giorno all’altro, si sono ritrovati a non vivere più con il loro amato papà.

Nel frattempo, Federico ha deciso di farsi un regalo di consolazione: infatti sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune storie per mostrare la nuova macchina che ha deciso di regalarsi. Si tratta di una Ferrari Roma Spider e pare che sia la prima consegnata in Italia. Nei video ha mostrato anche l’emozione di suo padre Franco, che amante delle auto molto più di lui, faticava a credere per questo acquisto fatto da suo figlio, infatti Fedez si ritrova a scherzare sul fatto che sicuramente suo padre finirà per guidare questa macchina molto più di lui. E infatti per il primo collaudo permette a suo padre di mettersi al volante al suo posto e Franco dimostra di saperne molto più di lui, infatti gli fa notare che il tettuccio in tela è tornato dopo ben sessant’anni. Il prezzo della nuova Ferrari, un vero e proprio gioiellino spinto da un motore V8 biturbo da 620 CV, si aggira attorno ai 250mila euro. Insomma, non è di certo da poco, ma decisamente i soldi non sono un problema per Federico, che di tanto in tanto può anche concedersi dei “regalini” di questo tipo.