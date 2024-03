Fedez ospite in casa di uno degli uomini più ricchi d’Italia: ha ricevuto un fantastico regalo

Fedez è stato “adottato” da uno degli uomini più ricchi d’Italia: il regalo per consolarlo dopo la fine del matrimonio con Chiara è incredibile.

Che le persone dell’alta borghesia italiana si conoscano un po’ tutte è fuori dubbio. Se ci fosse bisogno di dimostrarlo basterebbe guardare le ultime storie di Fedez, il quale in questi giorni sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua vita ma, a quanto pare, gode ancora del sostegno di amici influenti.

Come ormai è di dominio pubblico, Fedez ha lasciato la casa coniugale, cioè il grandioso appartamento che Chiara ha acquistato nello stabile di fronte a quello in cui la famiglia aveva vissuto (in affitto) per cinque anni nel prestigioso quartiere di City Life. Com’era logico che fosse, la casa è rimasta alla Ferragni e ai bambini (dal momento che la proprietà dell’immobile è l’influencer).

Fedez, invece, si è spostato “a casa di un amico”, come hanno riportato diversi giornali negli ultimi giorni. Si tratta naturalmente di una sistemazione provvisoria, dal momento che il rapper è già alla ricerca di una dimora ammobiliata da prendere in affitto per la “modica” cifra massima di 17.000 euro al mese. Se fino a pochi giorni fa non si aveva idea di chi fosse la persona che ha offerto sostegno pratico a Fedez, un indizio palese è arrivato nelle ultime ore proprio dall’artista.

Fedez: l’amico (ricchissimo) e il “regalo di consolazione”

Per molto tempo, Fedez e Chiara hanno postato pochissimo sui propri social, limitando spesso i contenuti alle sole storie di Instagram e a fotografie e video personali che ritraggono principalmente i bambini. Ultimamente però entrambi sono tornati ad essere più attivi sul web e stanno comunicando indirettamente ai follower quali sono le ultime novità della loro vita.

Fedez ha pubblicato due storie da una splendida casa e ha mostrato anche una confezione di occhiali Luxottica che gli sono stati regalati. Con il suo solito atteggiamento scanzonato, ha scherzato sul dono affermando che purtroppo gli occhiali sono un po’ larghi e bisognerebbe andarli a cambiare…A patto che chi glieli ha regalati abbia ancora lo scontrino!

Potrebbe sembrare una battuta di poco conto, ma in realtà la dichiarazione del rapper nasconde un indizio importante su chi sia il ricchissimo amico che lo sta ospitando e che gli ha donato un paio di costosissimi occhiali. Si tratta di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del famosissimo imprenditore Leonardo del Vecchio, proprietario (tra l’altro) proprio di Luxottica.

Leonardo Maria, che ha da poco ereditato l’ingente fortuna del padre scomparso, è attivamente coinvolto nell’amministrazione dell’azienda e, da furbo imprenditore qual è, non si è fatto scappare l’occasione di farsi fare pubblicità gratuita su uno dei profili più seguiti d’Italia. Uno scambio abbastanza equo per una simile ospitalità.