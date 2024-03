Federica Pellegrini, la decisione che spiazza tutti: “Mi manca”

Federica Pellegrini ha spiazzato tutti, confidandosi sui social: a distanza da quasi 3 mesi dalla nascita di Matilde ha preso una decisione.

Alla fine, dopo una pausa di diversi mesi a seguito della maternità, Federica Pellegrini ha preso una decisione che ha spiazzato tutti i suoi ammiratori. Confidandosi sui social, raccontando le proprie esperienze da neomamma e i progetti futuri, la campionessa di nuoto ha preso una decisione importante.

Il primo periodo di maternità, per Federica, sta procedendo alla grande, nonostante la tanta stanchezza accumulata per via dell’assenza di sonno. Negli ultimi tempi è apparsa sui social senza trucco, stanca e vestita casual, circondata dall’amore del compagno Matteo Giunta e dei suoi dolcissimi Bulldog francesi. Le attenzioni ovviamente sono andate tutte alla piccola Matilde, ma ora la nuotatrice ha preso una decisione.

La decisione inaspettata di Federica Pellegrini: ora si è decisa e rivela che “Mi manca…”

Tra una passeggiata con la carrozzina, svolta insieme ai suoi cagnolini, e un pisolino, di tempo ne è trascorso da quando è nata la piccola Matilde. Nel frattempo, la campionessa Federica Pellegrini ha riposato tanto, ha iniziato la sua vita da mamma, ovviamente ha seguito le sue aziende, essendo imprenditrice, e si è confidata spesso sui suoi canali social, parlando con i fan.

Proprio in una delle ultime dirette ha rivelato che le manca la vita di prima, le mancano gli allenamenti, la piscina. Le stesse sensazioni sono state rivelate anche in un’intervista rilasciata a Rainews, poche ore fa. “Mi manca il mio corpo, voglio riprendermelo”, ha annunciato, riflettendo sui cambiamenti fisici che, inevitabilmente, ha potuto osservare dalla gravidanza in poi.

“Il mio corpo è cambiato”, la decisione della campionessa di nuoto

“Quando ho smesso di allenarmi ho visto il primo cambiamento, poi è arrivato il pancione, il mio corpo è cambiato ancora” ammette la Divina, ma, a quanto pare, nonostante la volontà di rimettersi in forma, a complicare la situazione è la stessa Matilde. “Ha orari tutti suoi, devo prendermi il tempo per allenarmi”, ha proseguito la Pellegrini.

Gestire un neonato non è semplice, occorre ritagliarsi il tempo libero, conciliare il ruolo di mamma con il lavoro: “magari quando si addormenta posso sfruttare il momento per allenarmi”. Insomma, la regina del nuoto mondiale, che si è sempre allenata e che ha sempre avuto un fisico scolpito, ora non probabilmente non si sente più a proprio agio.

L’intenzione, dunque, è quella di riprendere gli allenamenti, smaltire i chili accumulati negli ultimi mesi, e di rimettere in moto la muscolatura. Senza contare l’astinenza dalla piscina. L’acqua è l’ambiente in cui la nostra Federica sguazza sin da quando era piccolissima. “Rivorrei avere il corpo allenato”, ha concluso, fiduciosa per il futuro.