Federica Nargi e Alessandro Matri, scenata di gelosia in pubblico: “Spostata di peso”, cosa è successo

Federica Nargi ha fatto ad Alessandro Matri una scenata di gelosia: la showgirl ha raccontato, in un’intervista, che cosa è successo.

Federica Nargi dal 2009 è fidanzata con l’ex calciatore Alessandro Matri. I due erano giovanissimi quando si sono conosciuti la prima volta e, da quell’incontro, non si sono più separati. Hanno dato vita ad una splendida famiglia, con la nascita di due figlie: la primogenita, Sofia, è venuta al mondo nel 2016, mentre Beatrice nel 2019. Non hanno mai nascosto l’intenzione di convolare a nozze, anche se, per il momento, non sembra essere arrivata una proposta ufficiale.

In una vecchia intervista a Il Corriere della Sera, avevano infatti raccontato che il “sì” ci sarà: “Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire ‘per sempre’. Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela per le figlie”, aveva confidato la coppia. La showgirl, nella stessa intervista, svelò che il suo compagno con le bambine è un papà eccezionale, molto operativo, eppure è disordinatissimo. A quanto pare, inoltre, non manca la gelosia, soprattutto da parte di Federica, tanto che una volta gli fece addirittura una scenata in mezzo al pubblico.

Federica Nargi e Alessandro Matri, cosa fece la showgirl per gelosia: spunta fuori il retroscena passato

Sono oggi una delle coppie più affiatate ed amate dal pubblico italiano, Federica Nargi e Alessandro Matri sono molti uniti e lo dimostrano le continue foto sui social, insieme. Nell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la coppia ha parlato del suo amore e si è anche lasciata andare ad una confessione su un retroscena accaduto tanti anni fa. Affrontando il tema della gelosia, la showgirl ha infatti svelato un aneddoto molto particolare.

“Andiamo in un locale, io arrivo per prima. Poi vedo arrivare lui che si sta chiudendo la giacca. Una gli va addosso, gli chiude i bottoni e gli fa ‘hai freddo?’, ha spiegato Federica, ed è a quel punto che Matri ha preso parola per raccontare il seguito: “Ho visto come un’onda anomala attraversare la sala e piombare addosso a questa tizia, prenderla e spostarla di peso“. A quanto pare, all’inizio della loro storia, la showgirl ha provato, spesso, una certa gelosia nei confronti del suo compagno.

L’episodio, raccontato da entrambi, non lo nasconde affatto. L’ex calciatore ha, però, spiegato che mentre prima gli controllava pure gli orari di ritorno, con il passare del tempo il suo atteggiamento è completamente cambiato. Soprattutto, non c’è più quella estrema gelosia di una volta. Anzi, il loro amore, dopo più di dieci anni, va avanti a gonfie vele ed è animato dalla presenza, nella loro vita, delle due bambine.