Fabrizio Moro non si ferma più: dopo il secondo film, spiazza i fan con un annuncio clamoroso

Fabrizio Moro ha appena dato un annuncio inatteso che ha spiazzato i fan. Scopriamo di cosa si tratta: ecco le parole dell’artista.

Chi ama la musica italiana non può non conoscere il nome di Fabrizio Moro, artista che negli anni si è ritagliato una fetta sempre più grande di fan, mostrando le sue qualità di cantante e non solo.

Amatissimo per i suoi modi e, ovviamente, per la sua musica, Fabrizio Moro è seguito anche per la sua carriera cinematografica che, proprio in questi giorni, lo vede sul grande schermo. A tutto ciò, però, non manca ovviamente la parte musicale. E ora, del tutto a sorpresa, è giunta una novità che ha spiazzato ed emozionato i suoi fan.

Fabrizio Moro, la notizia che ha emozionato i fan

Chi segue l’artista, probabilmente, in questi giorni sarà già stato al cinema per l’uscita del film dal titolo “Martedì e Venerdì”. Una pellicola arrivata nelle sale dal 22 febbraio e che Moro ha scritto e diretto come regista. Per il cantautore non si tratta della prima esperienza. Alle spalle ha infatti un altro film, “Ghiaccio”, del quale ha sempre curato la regia.

La notizia che, recentemente, ha spiazzato del tutto i suoi fan, però, riguarda la musica. Durante una puntata di Amici, infatti, Fabrizio Moro ha annunciato, inaspettatamente, un tour di estivo di ben 25 date. Una sorpresa che è giunta davvero all’improvviso e che per questo ha subito scatenato i fan, che ora non vedono l’ora di scoprire le serate e le città in modo da prenotarsi per andare ad ascoltarlo dal vivo.

E sebbene al momento non ci siano ancora novità a riguardo, basta fare un giro tra i social per leggere i tanti inviti degli ammiratori a dire qualcosa di più e a rendere note le date del tour. Dopotutto, Fabrizio Moro ha un seguito piuttosto importante. Motivo per cui chi lo ama sente la necessità di acquistare i biglietti per tempo e di arrivare, così, a sentirlo godendo dei posti migliori e dai quali vederlo per bene, ascoltandone la musica alla massima qualità.

Ecco, quindi, che il recente annuncio per tantissimi fan è stato un vero e proprio regalo. Intanto ricordiamo che il 25 maggio 2024 ci sarà una data speciale al palazzo dello sport di Roma e per la quale la radio ufficiale sarà RTL 102.5. Si tratta di un concerto-evento che darà probabilmente il via al suo tour e che sarà una ripartenza per “Una vita intera”.