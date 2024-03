Fabrizio Corona, il racconto: “Vi dico quali sono stati i dolori più grandi della mia vita”

Fabrizio Corona, il racconto del famoso Re dei Paparazzi spiazza tutti: “Vi dico quali sono stati i dolori più grandi della mia vita”

Fabrizio Corona sta per arrivare all’importante traguardo dei 50 anni e, per l’occasione, è naturale per lui tirare le somme di tutto quello che ha vissuto fino ad ora. Assurdo pensare che sia così giovane, considerate tutte le cose che ha vissuto in questi anni. Ha affrontato davvero tantissimi momenti difficili, ma anche tanti altri di gioia, tutte cose che lo hanno portato a diventare l’uomo che noi oggi tutti conosciamo.

Molto spesso si è ritrovato ad avere un ruolo principale nel mondo dello spettacolo e, ora che manca così poco ad un compleanno così importante, ha deciso di rilasciare una intervista al settimanale Chi dove parla di due dolori molto importanti che ha vissuto nella sua vita e che lo hanno portato a diventare l’uomo che noi oggi tutti conosciamo, con i suoi pregi e i suoi difetti.

Fabrizio Corona, il racconto: “I dolori più grandi della mia vita”

In questa intervista, Fabrizio ha deciso di non nascondersi dietro ad un dito e di essere completamente sincero. Di lui si può dire davvero qualsiasi cosa, ma non si può di certo affermare che sia stato bugiardo nel corso della sua vita, infatti è stata proprio la sincerità che lo ha portato a pagare dei prezzi davvero molto alti.

“Ho chiuso i conti più grossi che avevo con la legge. Oggi sono un uomo libero e non voglio più vivere appeso a un filo” sono state queste le parole, mentre faceva un bilancio dei suoi primi 50 anni. E poi ha confessato quali sono stati i momenti più difficili che si è ritrovato costretto ad affrontare fino a questo momento. “I dolori più grandi? La morte di mio padre Vittorio e la salute di mio figlio Carlos Maria“.

Il padre di Fabrizio era un noto giornalista che si è spento nel 2007 dopo una lunga malattia, mentre il figlio come sappiamo al momento è ricoverato in una clinica privata in Svizzera per la cura della salute mentale. Fino a pochi anni fa infatti il ragazzo era un adolescente normale che condivideva sui social i momenti più importanti della sua vita, ma in molti si erano resi conto che c’era qualcosa che non andava. E infatti ad oggi i suoi genitori stanno facendo del loro meglio per far sì che possa riprendersi il prima possibile.

Comunque sia, Fabrizio ha intenzione di organizzare al meglio la festa del suo compleanno che si terrà il 29 marzo in un locale molto famoso di Brescia. In un video che ha pubblicato sul suo profilo social, ha spiegato un po’ come sarà questo party: “Ci sarà una cena con 30 o 40 persone, in smoking o cravatta nera, abito nero. Ci saranno tutte le persone più importanti della mia vita, anche Belén e Nina Moric. Poi da mezzanotte e mezza tutti potranno accedere: verso l’1 avremo un tavolo centrale dove festeggeremo fino alle 4 del mattino” ha spiegato. “Garantisco già ora la massima disponibilità a fare video, foto, divertirci insieme“.