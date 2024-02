Ex Uomini e Donne cambia vita: dopo il cinema, arriva il libro della verità

Un ex amatissimo protagonista di Uomini e Donne, dopo il successo conquistato al cinema, ha scritto il suo primo libro.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani. È stato ideato da Maria De Filippi ed è lei stessa a portarlo avanti, fin dall’esordio. Nel corso degli anni ha subìto diversi cambiamenti, soprattutto di recente: per esempio, il trono classico e quello over, durante la pandemia di Covid, sono stati uniti e solo successivamente separati.

In studio hanno messo piede tantissime persone, dame del parterre femminile, cavalieri di quello maschile e numerosi tronisti e troniste. Ovviamente sono state moltissime le ragazze e i ragazzi che sono arrivati per conoscere chi era sul trono. Dopo il programma alcuni hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della televisione, diventando delle presenze importanti. C’è, in particolare, un ex protagonista che ha cambiato completamente vita: a breve, infatti, uscirà il suo primo libro.

Uomini e Donne, l’ex tronista pubblica il suo primo libro: la sua vita è oggi completamente diversa

Dopo aver fatto parte di Uomini e Donne, per Francesco Arca si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo e della recitazione. Il pubblico lo ricorderà sicuramente nel programma di Maria De Filippi, in veste di tronista. In seguito a quell’esperienza ha continuato a lavorare in televisione ed è diventato uno degli attori più amati del panorama. Ma, a quanto pare, nell’ultimo periodo ha deciso di fare un altro passo importante nella sua vita.

Ha infatti annunciato su Instagram la pubblicazione del suo primo libro, che si intitola Basta che torni: “Sono estremamente emozionato e felice di dirvi che da oggi è disponibile il preorder, in tutte le librerie e negli store online, del mio primo libro a cui ho lavorato insieme a Mondadori”. Come fa sapere nel post dove ha mostrato la copertina del romanzo, uscirà ufficialmente il 19 marzo, in occasione della festa del papà.

Francesco ha, inoltre, rivelato di averlo scritto per necessità, perché stava iniziando a dimenticare la voce e il profumo di suo padre, e questo l’ha spaventato. Si tratta della sua prima opera scritta, dato che, dopo Uomini e Donne, ha deciso di dedicarsi alla recitazione. Il suo primo ruolo sul piccolo schermo risale al 2008, quando è entrato nella serie di Rai1 Incantesimo. Al cinema, invece, è arrivato un anno dopo in Scusa ma ti voglio sposare. Da allora non si è più fermato e ha continuato a conquistare il pubblico con la sua arte.